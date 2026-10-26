서대문구, 이대 앞에서 가을밤 야외 영화 상영

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서울 서대문구가 30~31일 서울 서대문구 대현문화공원에서 개최하는 ‘2026 이대 이불영화관’ 행사 포스터.
서대문구 제공


서울 서대문구는 30~31일 대현문화공원에서 ‘2026 이대 이불영화관’을 개최한다고 26일 밝혔다.

행사는 이틀간 낮 12시부터 오후 9시까지 진행된다. 영화 상영은 오후 6시부터다. 30일에는 국내 영화 ‘리틀 포레스트’, 31일에는 파리를 배경으로 한 로맨틱 코미디 영화 ‘미드나잇 인 파리’를 선보인다.

영화 상영 전에는 수공예 소품과 디자인 잡화 등을 판매하는 장터가 운영된다. 오후 2~5시에는 거리댄스 공연과 경연대회가 열린다. 31일 오후 5시 10분부터 30분간은 블루스 밴드 ‘최항석과 부기몬스터’가 공연한다.

개인 담요나 이불을 가져와 영화를 관람하는 방문객에게는 하루 선착순 50명씩 돗자리를 증정한다.

행사는 이화여대 3·5·7길 상점가 상인회와 함께 기획했다. 영화 관람객의 인근 상점 이용을 유도하기 위한 상권 연계 이벤트도 마련했다.

행사 당일 이대 상권에서 구매한 1만원 이상 영수증 3장을 제시하면 휴대용 컵과 방향제, 간식 등 경품 중 하나를 무작위로 받을 수 있다. 소셜미디어(SNS) 게시물 이벤트에 참여하는 성인에게는 포도주 한 잔을 제공한다.

박운기 구청장은 “영화 한 편을 보러 온 발걸음이 이대 앞 가게를 찾는 발길로 이어지길 바라며, 방문객분들께는 다시 찾고 싶은 경험이, 상인분들께는 새로운 손님을 만나는 기회가 되길 기대한다”고 말했다.

이범수 기자
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