미래성장·AI 혁신에 방점… 금천 민선 9기 조직개편

문화·교육·청년 묶은 미래성장국

디지털 행정 대응 AI정책실 신설



최기찬 서울 금천구청장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 금천구는 미래성장국, 인공지능(AI)정책실 등을 신설하는 등 조직을 개편한다고 25일 밝혔다. 기존 6국 2담당관 31과 체제에서 1국이 신설돼 7국 2담당관 31과 체제가 된다. 보건소와 동주민센터 등을 포함한 전체 팀은 187개 팀에서 190개 팀으로 늘어난다.구는 민선 9기 비전과 핵심 정책을 효율적으로 추진하고 주민 중심의 행정 서비스 강화와 미래 행정환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 내년 1월부터 새 행정조직을 가동한다. 미래성장국은 문화·교육·청년정책을 연계해 미래를 준비한다는 취지로, 문화체육·교육지원·아동청소년·일자리청년과로 구성된다.AI 기술의 급속한 발전과 디지털 행정환경 변화에 대응하기 위해 기획예산과에 ‘AI정책실’을 신설한다. 인공지능 관련 정책의 수립과 추진을 담당한다. AI 기술을 행정업무에 활용해 업무 효율성을 높이는 등 AI 행정 혁신을 추진한다. 또한 부구청장 직속 민원감사담당관에 ‘갈등조정실’을 신설한다. 데이터센터, 재개발·재건축 등 각종 현안과 복잡·다양해지는 행정수요에 따라 생길 수 있는 공공갈등에 대응하고 주민과의 소통을 강화하는 역할을 맡는다.국·부서 명칭도 행정기능과 주민 수요를 반영해 개편한다. 복지가족국은 ‘돌봄복지국’으로, 푸른미래도시국은 ‘도시공간국’으로, 문화환경국은 ‘기후환경생활국’으로, 교통건설국은 ‘안전교통국’으로 변경한다. 최기찬 구청장은 “효율적 조직 운영과 부서 협업으로 민선 9기 핵심 정책을 속도감 있게 추진하고 체감할 수 있는 실질적 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.송현주 기자