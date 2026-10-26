빵도동 맛집 한자리에… 동작으로 떠나는 ‘빵지순례’

31일 노량진 축구장서 ‘빵 축제’

구 대회 우승 가게 등 22곳 참여

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서울 동작구 상도동 일대에서 ‘빵덕후’를 비롯해 주민 모두가 함께 즐길 수 있는 축제가 열린다.동작구는 오는 31일 오후 노량진축구장에서 ‘2026 동작 빵도동 축제’(포스터)를 연다고 26일 밝혔다. 올해 축제는 상도동의 ‘빵도동(상도동 일대에 빵 맛집이 밀집해 생겨난 말)’ 브랜드를 구 전체로 확대해 지역 축제로 꾸며진다. 동작문화재단이 주최하며 슬로건은 ‘달콤한 하루, 빵빵한 동작’이다. 지난 9월 열린 ‘빵 굽는 동작 빵빵 콘테스트’의 우승 빵집을 포함해 22곳이 참여하며, 우승 빵집의 시그니처 메뉴인 ‘동작빵’도 만나볼 수 있다.누구나 참여할 수 있으며, 현장에는 다양한 빵을 구매할 수 있는 판매 부스를 비롯해 ▲베이킹체험 ▲키링 만들기 ▲빵 놀이터(빵탑 쌓기·빵 모양 스톤으로 하는 컬링) ▲중앙대 앵커사업단이 참여한 ‘나만의 인공지능(AI) 캐릭터 만들기’ 등 이색적인 체험 프로그램도 마련된다. 커피와 음료를 판매하는 푸드트럭도 운영된다.인기 빵 캐릭터 ‘브레드이발소’의 싱어롱쇼와 포토 타임도 펼쳐져 아이들도 함께 즐길 수 있다. 동작구 청년 예술가 ‘튠어라운드’와 ‘예술가 콤마’ 그리고 브라스 밴드 ‘붐비트’는 신나는 음악으로 흥을 돋울 예정이다.류삼영 구청장은 “이번 축제는 동작의 우수한 베이커리를 널리 알려 상권을 활성화하고 구민께 오감 만족의 즐거움을 선사하기 위해 마련됐다”며, “앞으로도 지역 소상공인과 구민이 함께 소통하며 어우러질 수 있는 다양한 문화 체험 기회를 지속적으로 확대해 가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자