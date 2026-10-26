광진의 명물 로봇 ‘네오’ 만나러 일본·독일 손님 ‘북적’

서울 최대 광진미래기술체험관

김경호 청장 “교류기회 넓힐것”



김경호 광진구청장

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서울 광진구는 지난 21~22일 일본과 독일 방문단 80여명이 광진미래기술체험관을 찾아 인공지능(AI)과 로봇 등 첨단기술을 체험했다고 26일 밝혔다.21일에는 일본 도쿄도의원 11명과 센다이대 부속 메이세이고 학생 및 관계자 15명이 체험관을 방문했다. 도의원들은 체험관을 둘러보며 미래기술 교육시설과 운영 프로그램을 살펴봤고, 고교생들은 한국 전통문화에 이어 첨단기술을 체험했다. 22일에는 독일 하노버 소녀합창단 단원 등 60여명이 방문했다. 이들은 전날 구립청소년합창단과 교류연주회를 가진 데 이어 체험관에서 미래기술을 체험했다. 이들은 최근 도입된 인간형 로봇 ‘네오’를 관찰하고 소통하는 프로그램에 관심을 보였다. 지난해 12월 개관한 체험관은 서울 자치구가 운영하는 4차 산업 교육시설 중 최대다. AI와 로봇, 자율주행 등 첨단기술 체험과 교육 프로그램을 운영하고 있다.김경호 구청장은 “앞으로도 첨단기술을 쉽고 흥미롭게 경험할 수 있도록 프로그램을 운영하고 교류 기회를 넓혀 나가겠다”고 말했다.이범수 기자