‘노원NOW’ 유튜브 새단장, ‘준오해요’로 소통 강화

구청장이 정책 현장 체험하는 ‘준오해요’ 시리즈

유튜브 구독자 20%, 인스타그램 팔로워 50% 증가



서준오 노원청장이 출연해 강의를 진행한 ‘준오해요’ 특별편 영상 이미지.

노원구 제공



서준오 노원구청장이 ‘준오해요’에 출연해 전국 최초 장애인 친화미용실 ‘헤어카페 더휴’ 현장을 체험하고 있다.

노원구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 노원구가 공식 유튜브 채널을 ‘노원NOW’로 새 단장했다고 28일 밝혔다. 주요 구정 소식부터 생활 밀착형 정보, 현장 체험까지 콘텐츠의 폭을 넓히고 짧고 간결한 쇼츠 영상과 시의성 있는 콘텐츠도 확대했다.대표적으로 서준오 구청장이 정책 현장을 찾아 체험하고 주민의 눈높이에서 구정을 소개하는 ‘준오해요’ 시리즈를 마련했다. 첫 영상에서는 전국 최초 장애인 친화 미용실인 ‘헤어카페 더 휴’를 찾아 일일 미용 보조로 참여했다. 이어 추석에는 전통시장에서 장을 보고 취약 계층에 명절 음식을 전달했다. 또 구립 실내 이색 레포츠 복합 체험 시설 ‘점프(JUMP)’를 체험하는 등 구정 현장을 생생하게 담아냈다.특히 부동산 정책을 구민 눈높이에서 알기 쉽게 설명한 특별편은 지난 7월 이후 채널에 게시된 동영상과 쇼츠 가운데 가장 높은 조회수를 기록했다. 복잡하고 어려운 부동산 정책을 쉽게 풀어냈다고 구는 설명했다.콘텐츠 다각화와 소통 방식의 변화는 소셜미디어(SNS) 이용자 증가로도 이어지고 있다. 지난해 10월 약 1만 5000명이던 유튜브 구독자는 현재 약 1만 8000명으로 20% 증가했다. 같은 기간 인스타그램 팔로워도 50% 늘어나 2만 5000명에 달한다.구는 앞으로도 매주 지역의 새로운 소식을 전하는 ‘노원은 지금’, 노원의 다양한 매력을 소개하는 ‘노원이가 간다’ 등을 비롯해 주요 정책과 현안을 다룬 기획 영상을 선보일 계획이다.서 구청장은 “앞으로도 구민의 눈높이에서 정책을 쉽고 친근하게 전달하고 일상에서 더 가까이 소통할 수 있는 기회를 넓혀 나가겠다”고 말했다.유규상 기자