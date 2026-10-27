윤수혁 서울시의원, 신당동 금호중학교 앞 횡단보도 신설…27일 오후 본격 개통

2025년부터 이어진 주민 불편 해소 위해 횡단보도 신설 및 교통안전시설 정비

윤 의원, 주민의견 전달과 현장 안전점검 등 사업추진 지원…학생 통학 안전·주민 보행환경 개선 기대

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서울특별시의회 윤수혁 의원(국민의힘·중구2)은 중구 신당동 금호중학교 앞 교차로의 횡단보도 신설 공사가 마무리돼, 27일 오후부터 주민들이 이용할 수 있게 됐다고 밝혔다. 이번 횡단보도 개통으로 학생들의 통학 안전과 지역주민들의 보행 편의가 개선될 것으로 기대된다.해당 교차로는 금호중학교와 인접해 있어 2025년부터 학생과 주민의 보행 안전을 위한 시설 개선 요구가 지속적으로 제기돼 왔다. 서울시는 이러한 요구에 대응해 관계 기관과 꾸준히 협의하며 횡단보도 설치를 위한 노력을 이어왔다.이번 사업은 서울시 예산을 투입해 중구 신당동 40-678 일대에 신규 횡단보도를 설치하고 기존 횡단보도는 정비하는 한편, 보행 신호기와 CCTV까지 확충하는 내용으로 진행됐다. 이에 따라 학생들이 학교 정문 앞에서 안전하게 신호에 맞춰 길을 건널 수 있게 되었으며, 인근 주민들의 전반적인 보행 여건도 한층 개선되었다.이 과정에서 윤수혁 의원은 주민들의 목소리를 서울시에 적극 전달하고 관련 부서와 긴밀히 소통하며 힘을 보탰다. 특히 현장을 직접 찾아 대기 중인 보행자의 안전을 위협할 만한 요소를 꼼꼼히 살피고 관계 기관에 보완 대책을 요구하는 등, 실사용 과정의 잠재적 위험을 낮추는 데 주력했다.윤 의원은 이번 횡단보도 신설이 오랜 기간 이어진 주민들의 숙원을 실제 시설 개선으로 이끌어냈다는 점에서 뜻깊다고 평가했다. 이어 앞으로도 학교가 밀집한 주변과 주거 지역의 교통안전 사각지대를 세심하게 살피고, 시민들이 안심하고 다닐 수 있는 환경을 만들기 위해 서울시 및 유관 기관과 지속해서 협력하겠다는 포부를 전했다.김지수 리포터