박칠성 서울시의원 “지방의회법 제정해 자율성 높이고 힘 있는 의회 만들어야”

‘지방자치 및 균형발전의 날’ 기념 서울시의회 의정세미나 참석해 축사

박 의원 “지방의회 위상 확립과 자율성 강화 필요…전·현직 의원 경험·지혜 모아야”

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박칠성 서울특별시의회 도시안전건설위원장(더불어민주당·구로4)은 27일 한국프레스센터 20층 프레스클럽에서 열린 ‘지방자치 및 균형발전의 날 기념 서울시의회 의정세미나’에 참석해 지방의회의 위상 확립과 자율성 강화를 위한 지방의회법 제정의 필요성을 강조했다.서울시의회 의정회(회장 성하삼)가 주최한 이번 세미나는 29일 ‘지방자치 및 균형발전의 날’을 기념해 지방자치와 균형발전에 대한 이해를 높이고, 전·현직 시의원 간 소통과 협력관계를 강화하기 위해 마련됐다. 행사에는 서울시의회 전·현직 의원 등 80여명이 참석하는 가운데 특강과 질의응답, 자율토론 및 간담회 등이 진행됐다.박 위원장은 부득이 불참한 임만균 서울시의회 의장을 대신해 전한 축사에서 “이번 세미나는 지방자치의 과거를 돌아보고 미래를 함께 그리는 의미 있는 자리”라며 “선배 의원들이 다져놓은 기반 위에 현세대의 책임과 미래세대의 희망을 더해 한층 성숙한 지방자치와 균형발전을 이뤄가야 한다”고 강조했다.이어 박 위원장은 시민들의 목소리에 실효성 있게 부응하기 위한 제도적 장치의 중요성을 역설하며, “서울시의회는 지방의회가 제 역할을 다할 수 있는 여건 조성에 힘쓰고 있다”고 언급했다. 특히 “지방의회법 제정으로 위상을 다지고, 지역 스스로 자율성을 발휘해 발전할 수 있는 힘 있는 의회를 만들어야 한다”고 덧붙였다.아울러 그는 “지방자치 발전을 위해서는 현직의 노력뿐만 아니라 원로 의원들의 지혜와 협력이 조화를 이뤄야 한다”며 “전·현직 의원이 뜻을 모아 지방자치의 가치를 전파하고 시민 신뢰를 높여달라”고 당부했다.박 위원장은 끝으로 “선배들의 풍부한 경륜과 현역의 참신한 시각이 어우러져 지방자치와 국가균형발전의 미래를 깊이 있게 논의하는 계기가 되길 바란다”며 “서울시의회도 시민의 목소리가 정책과 제도로 이어지도록 책임을 다하겠다”고 밝혔다.김지수 리포터