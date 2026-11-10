“30년 지역 봉사 활동 경험을 바탕으로 안전한 강남 만들 것” 이인선 강남구의회 행정안전위원장 [의정 인터뷰]



이인선 강남구의회 행정안전위원장이 지난 10일 집무실에서 지역 현안 등에 대해 설명하고 있다.



이인선 강남구의회 행정안전위원장이 지난 10일 집무실에서 지역구인 대치동 현안에 대해 이야기하고 있다.

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“행정안전위원장은 주민의 안전과 일상에 직결되는 행정을 살피는 자리인 만큼, 현장의 목소리가 실제 정책과 행정의 변화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.”서울 강남구의회 제10대 전반기 행정안전위원장을 맡은 이인선(65·국민의힘) 위원장은 “30년 지역 봉사 활동 경험을 바탕으로 안전한 강남구를 만들어 나가겠다”며 이같이 밝혔다.이 위원장은 1996년 강남구 자율방범대 활동을 시작으로 지난 30년간 지역 안전을 챙기는 봉사활동에 주력했다. 강남의용소방대원으로 활동하며 지역 안전에 힘썼고, 강남구 주민자치위원장과 강남 의용소방대장, 대치동 청소년협의회 회장 등을 지냈다. 2022년에는 의용소방대로 활동하며 구룡마을 화재 진압에 나서면서 ‘강남구민 용감한 구민상’을 수상하기도 했다. 다음은 일문일답.행정안전위원회가 단순히 집행부의 업무를 점검하는 데 그치지 않고, 주민의 입장에서 문제를 먼저 발견하고 실질적인 해결책을 함께 찾아가는 위원회가 되어야 한다고 생각합니다. 특히 재난과 안전사고에 대한 선제적 대응, 행정의 효율성과 책임성 강화, 예산의 합리적 운용에 중점을 두겠습니다.또한 행정사무감사와 예산 심의에서도 형식적인 지적보다는 개선이 필요한 사항을 정확히 짚고, 우수한 정책은 적극 발굴해 확산시키겠습니다. 견제와 협력의 균형 속에서 구민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가는 위원회를 운영하겠습니다.의용소방대 활동을 비롯해 오랫동안 지역 현장을 지키면서 느낀 것은 안전은 사고가 발생한 뒤 수습하는 것보다 평소 위험 요인을 찾아 예방하는 일이 훨씬 중요하다는 것입니다.최근에는 집중호우와 폭염 등 기후변화에 따른 재난 위험이 커지고 있습니다. 주민들이 일상에서 마주하는 보행환경이나 생활시설의 안전 문제도 더욱 세심하게 살펴야 합니다. 이를 위해 침수 취약지역과 노후시설의 사전점검, 폭염·한파 취약계층 보호, 재난 발생 시 신속한 대응체계가 현장에서 제대로 작동하는지 지속적으로 확인하겠습니다.특히 어린이와 어르신 등 안전 취약계층의 관점에서 위험 요인을 살피고, 주민들이 직접 제기하는 생활 속 안전 민원이 신속하게 개선될 수 있도록 관계부서와 긴밀히 협력하겠습니다.대치1동과 대치4동은 대한민국을 대표하는 교육 중심지지만 학생들의 통학 안전과 학원가 주변 교통 혼잡, 불법 주정차 등 해결해야 할 생활 속 과제도 많은 지역입니다. 아이들에게는 안전하고 희망찬 거리, 주민들에게는 편안하고 살기 좋은 대치동을 만드는 것이 제가 지역구 의원으로서 이루고 싶은 변화입니다.먼저 대치동 학원가 일대를 청소년들이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 ‘청소년 꿈의 거리’로 조성하는 데 힘쓰고자 합니다. 단순히 보도를 정비하는 수준을 넘어, 개인형 이동장치의 무질서한 주차와 통행 문제를 개선하고, 보행안전시설과 거리 디자인을 정비해 학생들이 안심하고 걷고 머물 수 있는 공간으로 만들어가겠습니다.이를 위해 주민들의 의견을 충분히 수렴하고 관계부서와 구체적인 추진 방안을 마련하는 한편, 필요한 사업은 예산 심의와 행정사무감사를 통해 실질적인 성과로 이어지도록 하겠습니다.저는 늘 현장에서 주민들을 만나고 이야기를 들을 때마다 가장 많은 것을 배우고 의정활동의 방향을 찾습니다. 주민들께는 작아 보일 수 있는 불편 하나도 당사자에게는 매일 마주해야 하는 절실한 문제일 수 있기 때문입니다.앞으로도 책상 앞에서 보고받는 것에 머무르지 않고, 직접 현장을 찾아 주민의 말씀을 듣겠습니다. 제기된 민원이 어떻게 처리되고 있는지 끝까지 확인하고, 당장 해결하기 어려운 문제라도 가능한 대안을 찾기 위해 노력하겠습니다. 주민의 목소리를 정책으로 연결하고, 약속을 실천으로 증명하기 위해 늘 최선을 다하겠습니다.조현석 기자