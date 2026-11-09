송파, 청년 직접 기획 활동으로 청춘 성장 도와

송파청년네트워크·정책연구단 협업

취·창업부터 관계망 형성까지 지원



서강석(앞줄 가운데) 송파구청장이 지난 10월 21일 송파구청에서 열린 송파청년정책연구단 수료식에서 연구단원들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

송파구 제공

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서울 송파구는 청년이 직접 정책을 기획하는 ‘송파청년네트워크’와 ‘송파청년정책연구단’ 활동과 함께 본격적인 청년 맞춤형 프로그램을 선보인다고 9일 밝혔다. 장지동 송파청년센터에서 11월부터 시작하는 프로그램은 취업과 창업 역량 강화, 사회적 관계망 형성을 위해 분야별로 구성됐다.취업 분야에서는 대기업과 중견기업 현직자들의 직무 경험과 취업 준비 방법을 공유하는 멘토링 프로그램인 ‘송파 현직자 잡(JOB) 톡(TALK)과 생성형 인공지능(AI)을 활용한 시장 조사와 마케팅 기획, 홍보 콘텐츠 제작을 실습하는 ‘송파 AI 스테이션 교육’을 운영한다.창업 분야에서는 소셜미디어(SNS) 기반 상품 판매 전략과 방송 기획, 스튜디오 촬영과 모의 방송까지 경험하는 실습형 프로그램 ‘라이브커머스 창업 역량 교육’, AI 기반 매장 마케팅과 세무 전략과 매장 진열·디자인을 배우고 창업자 교류와 협업 기회를 제공하는 ‘청년 소상공인 성장 네트워킹’이 진행된다.작가와 함께하는 퇴근길 독서 모임인 ‘우리 동네 북라운지’, 5인 이상의 송파 청년(절반 이상)이 3개월 이상 활동하면 4주 동안 활동 공간과 최대 50만원의 활동비를 지원하는 ‘송파로’ 등 사회적 관계망 형성을 위한 프로그램도 있다.서강석 구청장은 “기회의 창이 좁아진 시대에 구의 역할은 청년들이 스스로 성장할 수 있도록 뒷받침하는 것”이라며 “청년들이 창의와 열정으로 가능성을 펼칠 수 있는 ‘청년친화도시 송파’를 만들어 가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자