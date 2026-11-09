안전 빈틈 메우고 온기 지키는 강동

겨울종합대책… 한파쉼터 117곳

독거노인 맞춤돌봄, 무료급식도

이수희 청장 “취약 이웃 살필것”



올해 1월 서울 강동구 암사1동주민센터 직원들이 지하철 8호선 암사역 1번 출구 앞에 쌓인 눈을 치우고 있다.

강동구 제공

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서울 강동구는 겨울철 재해와 안전사고를 예방하고 따뜻하고 안전한 겨울나기를 지원하기 위해 ‘2026년 겨울철 종합대책’을 추진한다고 9일 밝혔다.구는 15일부터 내년 3월까지를 겨울 종합대책 기간으로 정하고 한파·제설·안전·생활 등 4대 분야 14개 세부 사업을 마련했다. 취약계층 보호, 제설 대응을 중심으로 시설물 안전관리부터 생활 불편 해소까지 빈틈없이 챙길 계획이다.한파특보 발령 때는 종합지원상황실을 가동해 상황 관리와 빠른 대응에 나선다. 주민이 가까운 곳에서 추위를 피할 수 있도록 구청 본관과 동주민센터 19곳, 구립 경로당 47곳 등 총 117곳을 ‘한파 쉼터’로 운영한다. 어려운 이웃의 겨울나기를 돕기 위한 대책도 마련했다. 독거노인 2700여 명에게 노인맞춤 돌봄서비스와 함께 응급벨과 무료급식을 지원하고 주기적으로 안부와 안전을 살피기로 했다.제설 재난안전대책본부는 24시간 운영한다. 구는 유사시 빠른 제설을 위해 제설제 1600t 이상을 확보했다. 또 제설 취약 구간인 천호1동에 열선 시스템 설치를 완료하고 추가로 천호3동에도 설치하고 있다. 주민 교통 불편을 줄이기 위한 시내버스 5개 노선의 우회 경로도 확보했다. 건조한 겨울 날씨에 대비해 소방 안전 대책과 산불방지대책본부 운영으로 화재 대응체계도 갖췄다.생활 분야에는 미세먼지 대응과 청소, 물가 안정, 연료 공급 대책을 담았다. 미세먼지 비상저감조치 발령 때 공공기관 주차장 출입과 차량 운행 제한, 공사장 조업 단축 조치를 한다. 설 성수품과 주요 생필품의 가격 동향 조사, 가격표시제 이행 여부 점검으로 물가 안정을 위해 힘쓸 계획이다. 도시가스·액화석유가스(LPG)·석유류 안정적 공급과 연탄 사용 취약 가구도 지원한다.이수희 구청장은 “분야별 대책을 꼼꼼히 추진하고 추위에 취약한 이웃을 세심하게 살펴 주민 모두 따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.송현주 기자