체류형 생활인구 유입을 통한 도심 관광 활성화 및 지역경제 활력 방안 모색



지난 16일 문화환경위원회 회의실에서 열린 ‘경북 도심형 문화관광 활성화 방안’ 연구용역 중간보고회. 경북도의회 제공

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경북도의회 의원연구단체 ‘도심형 문화관광 활성화 연구회’(대표 조용진 의원)가 지난 16일 문화환경위원회 회의실에서 ‘경북 도심형 문화관광 활성화 방안’ 연구용역 중간보고회를 열었다.이번 연구는 정주인구 확대에 집중해 온 기존 정책의 한계를 넘어서, 지역에 머물며 소비하는 생활인구 유입으로 정책 방향을 전환하기 위해 마련됐다. 원도심 인구 감소와 상권 침체에 맞선 도심재생·체류 거점화 전략을 세우고, 단순 관람 위주였던 관광을 체류·체험형 도심 문화관광으로 재편할 제도적 지원책을 찾는 데 초점을 맞췄다.대구대학교 산학협력단(연구책임 이응진 교수)이 수행 중인 이번 연구는 안동·포항 등 도내 주요 도심을 대상으로 ▲인구감소 대응 및 생활인구 유입을 위한 관광정책 패러다임 전환 ▲안동(전통·인문 체류)·포항(해양·산업 야간 체류) 원도심의 체류 실태 및 소비·이동 경로 비교 분석 ▲외곽 편중형 관광 구조의 한계를 극복하고 역사문화 자원과 전통시장·골목을 연계하는 도심형 체류관광 모델 구상 ▲조례상 지원 근거와 재정 지원 방안 등 의정 논의 지원 과제를 다루고 있다.조용진 대표의원은 “이제는 정주인구 중심의 정책에서 한 걸음 더 나아가 지역에 머물며 경험하고 소비하는 생활인구를 늘리는 방향으로 관광정책의 전환이 필요하다”며 “관광객의 방문이 단순한 관람에 그치지 않고 원도심과 지역상권의 실질적인 활성화로 이어질 수 있도록 빅데이터 활용과 야간경제 활성화 등 지역 특성에 맞는 차별화된 정책을 발굴하고, 이를 뒷받침할 제도적 지원 방안 마련에도 의정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.한편, ‘도심형 문화관광 활성화 연구회’는 조 대표의원을 비롯해 권백신, 김대진, 양유혁, 연규식, 정숙경, 최병근 의원 등 7명으로 구성돼 있다. 연구회는 오는 12월까지 연구용역을 마무리하고, 연구 결과를 바탕으로 경북도의 도심형 문화관광 활성화를 위한 정책 대안을 제시하는 한편, 관련 조례 제정 등 실질적인 제도 개선과 의정활동에 적극 반영할 계획이다.류정임 리포터