북극항로에 따른 환동해권 물류·해양산업 발전 방안 모색

영일만항 북극항로 거점항만 육성 및 경북의 북방경제 협력 확대 모색



노던포럼 사무총장 내방 간담회. 경북도의회 제공



노던포럼 블라디미르 바실리예프 사무총장 일행이 경북도의회를 방문해 김희수 의장과 간담회를 하고 있다. 경북도의회 제공



노던포럼 블라디미르 바실리예프 사무총장 일행이 경북도의회를 방문해 김희수 의장(가운데)과 기념 촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

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경북도의회(김희수 의장)가 노던포럼 블라디미르 바실리예프 사무총장 및 관계자들과 북극항로의 발전 가능성과 포항 영일만항의 전략적 역할에 대해 의견을 나눴다.이번 간담회에서는 북극항로 개척으로 인한 국제 물류 환경의 변화상을 짚고, 이에 발맞춘 경상북도의 해양·항만산업 육성 전략과 지역경제 활성화 방안이 중점적으로 다뤄졌다.특히 기존 수에즈운하 항로를 대체·보완할 신해상 운송로로 꼽히는 북극항로는 향후 상업 운항이 본격화할 경우 아시아와 유럽 간 물류 판도를 크게 바꿀 것으로 예측된다.이에 따라 동해안의 지정학적 강점과 환동해 경제권과의 높은 연계성을 지닌 포항 영일만항이 다가올 북극항로 시대를 이끌 핵심 거점 항만으로 부상하고 있다.북극항로와 연계한 국제 물류 네트워크 구축과 항만 인프라 확충, 배후 산업단지와의 연계가 이뤄진다면 경북의 물류 경쟁력 강화는 물론 지역 산업과 경제 전반에 새로운 성장 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.간담회 관계자들은 북극항로의 활용 가능성을 높이기 위해서는 항만시설 확충뿐만 아니라 국제협력 네트워크 구축, 물류기업 유치, 해운·항만 전문인력 양성 등 종합적인 준비가 필요하다는 데 공감하고, 영일만항이 환동해권과 북극항로를 연결하는 물류 거점으로 발전할 수 있도록 지속적인 관심과 협력이 중요하다는 점을 공유했다.경북도의회 김희수 의장은 “북극항로는 단순한 해상 운송 경로를 넘어 동해안의 산업과 물류 지형을 바꿀 수 있는 중요한 기회”라며 “영일만항이 북극항로 시대에 경쟁력을 갖춘 국제 물류거점으로 성장할 수 있도록 경상북도의회 차원에서도 정책적 관심과 지원 방안을 모색해 나가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터