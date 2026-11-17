마포자원회수시설 시설 운영 및 대정비 시행 현황, 기술진단 진행 등 점검

공원여가와 시민건강, 지역축제, 반려동물 복지 아우르는 월드컵공원 현장점검



지난 13일 마포자원회수시설을 방문한 서울시의회 환경수자원위원회(위원장 이민석) 소속 위원들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공



지난 13일 월드컵공원을 방문한 서울시의회 환경수자원위원회 이민석 위원장을 비롯한 소속 위원들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 이민석 위원장(국민의힘, 마포1)을 비롯한 소속 위원들은 제340회 정례회 행정사무감사 현장 시찰 일정으로 지난 13일 마포자원회수시설과 월드컵공원을 방문하여 주요시설의 운영관리 실태를 점검했다.‘마포자원회수시설’은 마포·중구·용산·종로·서대문구 등 5개 자치구에서 발생하는 생활폐기물을 처리하기 위한 시설로, 하루 750t 규모의 생활폐기물 소각시설이다. 소각 과정에서 발생하는 열을 활용해 전기 및 난방열을 공급하고 있으며 현재는 시설 대정비 추진 중(2026.10.21.∼12.5.)이다.‘월드컵공원’은 평화의공원과 난지천공원, 하늘공원, 노을공원 등 4개 공원으로 이뤄진 240만여㎡ 규모의 대표 생태공원으로, 매년 920만 명가량의 시민이 발걸음하는 도심 속 휴식처다.이날 위원들은 마포자원회수시설의 전반적인 운영 실태와 대정비, 기술진단 추진 경과를 보고받은 뒤 반입 차량 검사장과 크레인 조종실, 소각로, 환경설비 등 주요 현장을 차례로 살피며 관리 상태를 꼼꼼히 확인했다.특히 반입 차량 감시 인력의 운용 방식과 표본검사 비율, 부적정 폐기물 반입 시 제재 기준 및 처분 실적을 면밀히 따져보고, 재활용품 혼입이나 침출수 유출 같은 문제 사례가 발생하지 않도록 철저히 단속할 것을 주문했다. 아울러 장마철 등 기상 악화 시 부적정 반입이 증가할 우려가 큰 만큼, 반입 초기 단계부터 실효성 있는 검사 체계와 관리·감독 시스템을 구축해야 한다고 강조했다.또한 생활폐기물 반입량과 시설 처리용량, 소각로 가변 운전 방식을 확인하고, 계절적 요인과 명절 등에 따른 폐기물 발생량 변화에 안정적으로 대응할 것을 주문하였다. 진행 중인 대정비를 차질 없이 마무리하고, 기술진단 결과를 토대로 시설 개선과 향후 운영 방향을 면밀히 검토할 필요가 있다고 밝혔다. 이어 위원들은 월드컵공원 내 노을공원 제1·2 파크골프장과 반려동물 캠핑장을 방문해 시설 및 운영현황을 점검했으며, 하늘공원에서는 억새밭과 축제 운영 여건을 점검했다.위원들은 최근 늘어나는 파크골프 수요에 발맞춰 철저한 이용자 안전 대책과 시설 관리, 합리적인 예약 체계를 동시에 마련해야 한다고 지적하며, 파크골프장이 공원 여가와 시민 건강을 든든하게 뒷받침하는 대표 생활체육 공간으로 자리매김하도록 적극 지원하겠다고 밝혔다.반려동물 캠핑장과 관련해서는 반려견과 보호자 모두가 안전하고 쾌적하게 공간을 누릴 수 있도록 명확한 이용수칙 안내와 철저한 위생·안전관리는 물론, 대형견과 소형견의 특성을 세심하게 고려한 맞춤형 운영이 필요하다고 강조했다.억새 축제에 대해서는 지역의 고유한 특색을 살린 축제가 시민들의 문화 향유 기회를 넓히고 지역 사회에 활력을 불어넣는 만큼, 공원의 소중한 생태적 가치를 훼손하지 않는 선에서 행사 품질과 이용 편의성을 한층 높여야 한다는 데 뜻을 모았다.이민석 위원장은 “마포자원회수시설은 시민 일상에서 발생하는 생활폐기물을 처리하고 자원순환 정책을 뒷받침하는 핵심 환경기반시설”이라며 “시설의 안정적 운영은 물론, 폐기물 발생량 변화와 처리 여건에 선제적으로 대응할 수 있도록 운영 전반을 지속적으로 점검하겠다”고 말했다.이어 “월드컵공원은 매립지를 생태공원으로 되살린 공간이자 시민의 쉼과 건강, 문화와 여가가 함께하는 공공자산”이라며 “파크골프장, 억새축제, 반려견 캠핑장 등 다양한 이용 수요가 공원의 생태성과 조화를 이루고 시민복지로 이어질 수 있도록 위원회 차원에서 세심히 살피겠다”고 밝혔다.류정임 리포터