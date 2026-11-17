21~22일 벌룬·버블쇼와 버스킹 공연

야생화 분경·낙엽 모빌 만들기 등 체험

3만 4000명 관람…전년보다 8.6% 늘어



경남수목원 전경. 2026.11.17. 경남 산림환경연구원 제공

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단풍으로 물든 가을의 끝자락에서 경남수목원 단풍축제가 풍성한 문화 공연과 함께 마지막 주말을 장식한다.경남도 산림환경연구원은 오는 21~22일 수목원 잔디원 일원에서 특별공연을 열고 다채로운 전시·체험 행사를 선보인다고 밝혔다.지난달 31일 막을 올린 이번 축제에는 세 번째 주말까지 모두 3만 4243명이 다녀갔다. 지난해 같은 기간 주말 관람객(3만 1536명)보다 2707명(8.6%) 늘어난 수치다. 지난 14~15일에도 1만 1521명이 수목원을 찾았다. 14일에는 비가 내려 버스킹 공연이 취소됐지만, 이튿날 8912명의 발길이 이어지며 단풍의 정취를 만끽했다.폐막을 앞둔 이번 주말에는 온 가족이 함께 즐길 수 있는 공연이 펼쳐진다. 21일 오후 3시부터 1시간 동안 잔디원에서는 벌룬·버블쇼가 열린다. 지난 7일 호응을 얻은 버블쇼에 역동적인 벌룬쇼를 더해 어린이들에게 색다른 볼거리를 선사한다. 22일 오후 1시 30분에는 같은 장소에서 버스킹 공연이 무대에 오른다. 비로 취소됐던 지난 14일 공연을 다시 편성해 축제의 대미를 장식할 예정이다.가을 정취를 더해줄 전시와 체험 부스도 22일까지 계속 열린다. 방문자센터와 산림박물관 광장에는 야생화 분경 40여점과 국화 화분 150여개가 놓여 관람객의 눈길을 끈다. 미국풍나무길 등 수목원 곳곳에 조성된 단풍길도 짙은 가을빛을 뽐낸다.나무열매 핀과 낙엽 모빌 만들기, 현수막 방명록 남기기 등 직접 참여하는 프로그램도 다채롭다. 만들기 체험은 오전 10시부터 오후 3시까지 열리며 주말에는 현장에서 선착순으로 참여할 수 있다. 준비된 재료가 소진되면 일찍 마감된다.산림환경연구원은 축제가 끝날 때까지 행사장 안전 점검과 현장 관리에 만전을 기할 예정이다. 기상과 현장 여건에 따라 공연·체험 일정은 일부 달라질 수 있다.산림환경연구원 관계자는 “마지막 주말을 맞아 더욱 풍성한 볼거리와 체험을 준비한 만큼, 가족·친구와 함께 수목원에서 늦가을의 추억을 쌓길 바란다”며 “주말에는 관람객이 몰려 입장 대기와 주차 혼잡이 예상되니 가급적 대중교통이나 차량 동승을 이용해 달라”고 당부했다.진주 이창언 기자