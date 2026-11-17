16일 행감서 서울시장애인체육회 정희영 부회장 연구용역 비리·위증 질타

1128만원 편취·52% 표절’ 감사원 결과에도 “조작됐다”며 전면 부정

미성년 조카 계좌로 인건비 빼돌리고 “재분배 목적” 변명… 보복 해고로 이행강제금 2천만 원 초래

박 의원 “위증으로 체육회 명예 훼손… 위원회 차원 엄중한 법적 조치 촉구”



질의하는 박유진 의원. 서울시의회 제공

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박유진 서울시의원(더불어민주당, 은평3)은 지난 16일 열린 문화체육관광위원회 서울시장애인체육회 행정사무감사에서 대한민국 최고 감사기관인 감사원의 감사 결과를 전면 부정하며 위증을 쏟아낸 정희영 부회장의 행태를 강도 높게 질타했다.감사원은 2025년 9월, 15일간 21명의 감사 인력을 투입해 감사한 결과, 정 부회장이 3건의 서울시장애인체육회 연구용역을 독점 수주하며 ▲지방보조금 편취(1,128만원) ▲입찰 방해 ▲과업 미수행 및 대리 수행 ▲보고서 표절 등을 저지른 사실을 최종 확정했다. 이에 따라 지난 6월 서울시에 보조금 환수를, 교육부에 징계를 요구했다.그러나 이날 행정사무감사 증인으로 출석한 정 부회장은 “감사원 자료는 조작됐다”, “결과를 정해놓고 프레임을 씌운 조사”라며 헌법기관인 감사원의 금융 계좌 추적 및 포렌식 조사 결과를 전면 부정했다.먼저 박 의원은 정 부회장이 연구에 참여하지 않은 4명을 허위로 등재해 인건비를 청구한 뒤, 지급 당일 미성년자인 친조카 계좌로 돈을 돌려받은 보조금 편취 수법을 질타했다.정 부회장이 편취가 아니라 연구원 기여도에 따라 재분배하려 했다고 해명하자, 박 의원은 정해진 인건비를 임의로 재분배하는 행위 자체가 명백한 위법이라고 지적했다. 이어 미성년 조카의 계좌를 동원한 것은 어른으로서 해서는 안 될 처사이며, 감사 기간 내내 입증 자료를 제출하지 못하다가 이제 와서 의회에 출석해 거짓말을 일삼고 있다고 꼬집었다.연구보고서 표절과 보복 해고 문제도 도마 위에 올랐다. 정 부회장이 제출한 용역 보고서는 표절률이 52%에 달했으며, 과거 서울시복지재단에 납품했던 보고서 등을 출처 표기 없이 그대로 베낀 것으로 확인됐다.또한 자신의 비위를 제보한 공익제보자를 징계위원회를 거쳐 해고했으며, 이후 중앙노동위원회의 부당해고 판정과 복직 명령조차 거부해 서울시장애인체육회 당연직 회장인 오세훈 서울시장 앞으로 2000만원의 이행강제금이 부과되는 촌극을 빚었다.박유진 의원은 “입찰 방해 은폐, 인건비 편취를 위한 연구원 허위 등록, 보복 해고에 대한 중노위 판정문 날조 등 오늘 하루에만 여러 위증을 쏟아냈다”며 “단 한 사람의 억울함도 없도록 소명할 기회를 주었으나 끝내 입증하지 못하고 헌법기관을 부정한 증인에 대해 거짓증언 고발과 추가 감사 요구가 필요하다”며 후속 조치가 이어질 것임을 예고했다.류정임 리포터