기존 복지관 이용자와 신규 유입자 구분·관리 미흡… 이용 실적의 정확한 검증 필요

별도 인력 지원 없어 현장 운영 부담 가중… 지속가능한 인력·운영비 지원체계 마련 촉구



질의하는 김명희 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 보건복지위원회 김명희 의원(더불어민주당, 강북1)은 지난 9일 제340회 정례회 복지실 행정사무감사에서 ‘서울마음편의점’ 사업의 운영실태와 성과관리의 허점을 지적하며, 사업 확대에 앞서 전문인력 확보와 운영비 현실화 등 지속가능한 운영체계부터 마련할 것을 촉구했다.서울마음편의점은 사회적 고립과 외로움을 겪는 시민들이 부담 없이 방문해 마음건강을 점검하고 필요한 복지서비스를 연계받을 수 있도록 조성된 공간이다. 서울시 내 총 19개소가 운영 중이며, 이 중 17개소는 기존 종합사회복지관에, 나머지 2개소는 1인가구지원센터에 설치돼 있다.서울시가 제출한 자료에 의하면 2026년 9월 기준으로 마음편의점 19곳의 누적 이용객은 약 18만명이며 고유 이용객은 약 1만 5000명으로 파악됐다. 누적 수치는 중복 방문을 모두 합산한 결과로 기존 복지관 이용자의 중복 참여분도 포함되어 있다. 서울시는 이러한 방문 실적을 고무적으로 평가하며 차년도 사업 확장 계획을 표명했다.반면 김 의원은 현장 운영 주체들과의 면담 및 실태 조사 결과 외형적인 성과에 비해 사업의 실질적 내실이 현저히 미흡하다고 꼬집었다. 우선 대다수의 마음편의점이 기존 종합사회복지관 내에 위치하여 무료급식이나 복지관 프로그램을 찾는 이들이 자연스럽게 겸용하는 사례가 빈번하다고 진단했다. 다만 전담 점검 인력의 부재로 기존 복지관 회원과 신규 방문객이 명확히 분류 및 기록되지 않는 실정이라며 이용 성과에 대한 엄정한 검증과 체계적 통제를 요구했다.아울러 마음편의점이 당초 목적인 사회적 고립 위험군 발굴이나 심리 진단 및 상담, 복지 연계 등의 역할보다는 단순하게 공짜 라면을 취식하거나 급식 이후 음료와 간류를 소비하는 공간으로 왜곡되어 운영되고 있다는 염려를 표명했다.김 의원은 마음편의점이 제 기능을 수행하려면 전문 상담인력과 기본 운영인력 등 최소한의 인력 배치가 필수적임에도, 현재는 별도 인력 지원 없이 월 200만원에도 못 미치는 재료비만 지원되고 있다고 지적했다. 이로 인해 기존 복지관 종사자들이 마음편의점 운영까지 떠맡고 있으며, 재료비가 소진되면 부족한 물품을 충당하기 위해 별도의 후원을 찾아 나서야 하는 실정이다. 김 의원은 “마중물 수준의 초기 비용만 일부 지원한 채 인력과 재료비 부족에 따른 부담을 고스란히 현장에 전가하는 것은 합리적이지 않다”고 비판했다.김 의원은 “새로운 정책을 시행할 때는 현장에서 지속가능할 수 있도록 운영체계와 지원 방안을 먼저 갖추어 놓아야 한다”며, 현장의 업무 가중과 재정적 어려움을 외면한 채 성급하게 사업을 확대해서는 안 된다고 강조했다.끝으로 김명희 의원은 “마음편의점이 본래의 취지대로 자리를 잡으려면 실제 신규 이용자 유입과 고립 위험군 발굴, 상담 및 복지서비스 연계 성과를 정확히 파악하고, 현장에서 제 기능을 다할 수 있도록 인력과 운영비 지원체계를 마련해야 한다”고 당부했다.류정임 리포터