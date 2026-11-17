○ 기간제 인력·급여명세서 등 인사노무 관리 및 행감자료 개선 주문
경기도의회 미래과학협력위원회 방성환 의원(국민의힘, 성남5)은 16일 진행된 2026년도 차세대융합기술연구원(이하 융기원) 행정사무감사에서 경기도 수탁사업 감소에 따른 기관 운영 방향을 점검하며, 공공 R＆D 연구기관으로서의 본연의 역할 강화와 인사노무 관리 개선을 촉구했다.
이날 감사에서 방 의원은 융기원의 2026년도 전체 예산 594억원 중 사업비가 약 502억원을 차지하고, 이 가운데 수탁사업비가 약 361억원에 달한다는 점을 언급하며 경기도 수탁사업 축소와 국비 R＆D 사업 비중 증가가 미치는 영향을 집중적으로 따져 물었다.
방 의원은 “융기원은 경기도가 참여하는 관학 협력 연구기관”이라며 “경기도 수탁사업이 계속 줄어들고 국비 R＆D 사업의 비중이 커진다면 경기도 공공 연구기관으로서의 역할이 약화될 수 있다”고 우려했다.
이어 방 의원은 “융기원에는 우수한 연구인력과 광교의 연구시설 등 인적·물적 기반이 갖춰져 있다”며 “경기도가 이러한 연구역량을 적극 활용할 수 있도록 수탁사업의 필요성과 운영 방향을 검토해야 한다”고 강조했다.
이에 대해 융기원장은 경기도 사업이 줄어드는 상황에 대응하고자 국비 R＆D 과제를 확보하는 데 주력하고 있으나, 국비 사업 가운데는 경기도에 직접적인 혜택이 돌아가지 않는 과제도 일부 존재한다고 답했다. 방 의원은 경기도 수탁사업 및 국비 R＆D 사업의 구체적인 세부 내역을 제출받아 향후 종합감사에서 추가로 점검하겠다는 뜻을 밝혔다.
끝으로 방 의원은 “융기원의 우수한 연구인력과 시설이 경기도 산업 발전과 도민에게 실질적으로 기여할 수 있도록 경기도 수탁사업과 국비 R＆D 사업의 균형을 면밀히 살펴달라”고 당부했다.
양승현 리포터