

▲경기도의회 미래과학협력위원회 위원들이 16일 차세대융합기술연구원을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)



▲김태형 경기도의회 미래과학협력위원장이 16일 열린 2026년도 차세대융합기술연구원 행정사무감사를 주재하며 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 김태형, 더불어민주당, 화성5)는 11월 16일 차세대융합기술연구원을 상대로 ‘2026년도 행정사무감사’를 진행하고, 핵심 연구개발 사업의 추진 실태와 기관 운영 전반을 점검하며 실효성 있는 개선책 마련을 주문했다.이날 감사에서 위원회는 ▲수탁사업 중심의 재원구조 개선 및 목적형 출연사업 확대 ▲AI 관련 일몰사업 대응과 안정적인 사업예산 확보 ▲관련 조례 및 주요 사업 운영체계 정비 ▲기간제 인력 운영 등 인사·노무 관리 투명성 강화 ▲기관 역할과 위상 재정립 ▲반도체 인재양성 사업의 취업 연계 및 성과관리 강화 ▲홈페이지 일원화와 홍보활동 강화 ▲자율주행 기술의 대중 공개 및 도민 체감도 제고 ▲창업지원 사업의 차별화된 경쟁력 확보 ▲환경·재난 대응체계 구축 등 연구원 운영 전반에 걸친 현안을 폭넓게 짚었다.특히 이 자리에서 김태형 위원장은 핵심 AI 사업들의 예산이 제대로 반영되지 않은 문제를 집중 거론했다. 김 위원장은 “경기도가 미래산업에 대한 투자는 아끼지 않겠다고 강조하고 있지만, 정작 주요 AI 사업들이 일몰되는 상황은 상당히 모순적”이라며 “행정사무감사와 예산안 심사를 통해 필요한 사업들이 지속적으로 추진될 수 있도록 의회 차원에서도 함께 노력하겠다”고 밝혔다.이어 김 위원장은 감사 총평을 통해 “오늘 감사에서 여러 위원님께서 차세대융합기술연구원의 주요 현안과 사업 추진 과정에서의 문제점을 지적하고 다양한 개선 의견을 제시했다”며 “제기된 지적사항과 개선 요구를 면밀히 검토해 기관 운영과 주요 사업에 적극 반영해 주기 바란다”고 말했다.이와 함께 “경기도의 미래산업 경쟁력 강화와 첨단기술 연구개발과 기술사업화를 촉진하는 한편, 도민의 삶의 질 향상에도 실질적으로 기여할 수 있도록 노력해 달라”고 거듭 당부하며 감사를 마무리했다.양승현 리포터