2022년 7건→2025년 30건으로 증가… 영동대로 공사서 전체 사고의 42% 발생

사고 보고 체계·집계 기준 불명확·개인정보 노출까지… 사고 자료 관리 부실 지적

“사고 유형별 분석, 사고 집계 정비로 실효성 있는 재발 방지 대책 마련”



제340회 정례회 교통위원회 행정사무감사 전은혜 부위원장. 서울시의회 제공

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서울시가 발주한 도시철도 건설공사 현장에서 인명사고가 급증하고 있는 가운데, 사고 보고 및 집계 체계마저 제대로 정비되지 않은 것으로 드러났다.전은혜 서울시의회 교통위원회 부위원장(국민의힘, 광진4)은 서울시 도시기반시설본부를 상대로 열린 행정사무감사에서 최근 공사 현장의 인명피해가 2022년 7건에서 2025년 30건으로 4배 이상 치솟았다고 질타하며, 철저한 안전 대책 마련과 함께 허술한 사고 보고 및 관리 시스템의 대수술을 요구했다.제출자료에 따르면 최근 5년간 발생사고 90건 중 38건(42%)이 영동대로 지하공간 복합개발 사업에 집중됐으며, 전체사고의 유형별 건으로는 넘어짐·미끄러짐이 90건 중 29건(32%)으로 가장 많았고 건설 기계·장비 관련 사고도 17건에 달했다. 특히 동북선 1공구에서는 사망사고가 2건 발생해 동일 현장에서의 사고 재발 방지 대책이 제대로 작동하고 있는지에 대한 우려도 제기됐다.전 의원은 부실한 사고 자료 관리 실태도 강도 높게 비판했다. 제출된 자료마다 보고 형식과 서식이 중구난방이었고, 심지어 근로자의 성명 등 민감한 개인정보가 여과 없이 노출되기도 했다. 게다가 진정한 산업재해로 보기 애매한 사안이거나 입사 이전부터 앓던 지병까지 사고 통계에 무분별하게 포함된 것으로 드러났다. 이에 정확한 실태 파악을 위한 명확한 집계 기준을 조속히 마련해야 한다고 촉구했다.이에 대해 임춘근 도시기반시설본부장은 영동대로 지하공간 복합개발 현장이 구조물 공사로 인해 작업 공간이 매우 협소하고 복잡하여 사고 빈도가 높았다고 해명했다. 아울러 건설 현장 특성상 일용직 비중이 높고 공정과 인력이 수시로 바뀌어 안전 관리의 사각지대가 발생한다고 덧붙였다. 아울러 사고 유형별 분석 자료를 현장 근로자와 관계자 대상 교육에 적극 활용하고 있다고 답변했다.전 부위원장은 “사고가 4년 만에 4배 넘게 증가했고, 넘어짐이나 건설 기계 관련 사고처럼 예방 가능한 유형의 사고가 반복되고 있다”며 “사고가 집중된 현장과 사망사고가 발생한 현장에 대해서는 더욱 강화된 안전점검과 실효성 있는 재발 방지 대책이 필요하다”고 강조했다.또한 전은혜 부위원장은 “사고 보고 체계와 집계 기준조차 명확하지 않고, 개인정보까지 노출된 자료가 행정사무감사에 제출된 것은 반드시 개선해야 할 문제”라며 “서울시가 발주하는 모든 공사현장에서 근로자 한 사람의 부상도 가볍게 여기지 않는 책임 있는 안전관리체계를 구축해야 한다”고 당부했다.임 본부장은 “사고유형별 분석 결과를 근로자와 공사 관계자 교육에 활용하고 있으며, 앞으로 더욱 면밀하게 시행하겠다”며 “공정과 투입 인력이 수시로 바뀌는 건설현장의 특성을 고려해 위험 요인을 지속적으로 점검하고 안전 관리에 더욱 힘쓰겠다”고 답변했다.류정임 리포터