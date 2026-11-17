근무복 4145벌 중 인수증 확인은 17벌, 미납품 886벌 대금까지 지급 등 환수 조치 필요

관리·감독 책임 규명과 처분 적정성 전면 재검토와 재발 방지를 위해 감사 요청

“담당자 개인의 미숙이 아닌 서울의료원 차원의 관리·감독 실패”



서울의료원장에게 채용·회계 관리 부실의 책임 규명을 촉구하는 김경우 위원장(왼쪽). 서울시의회 제공

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서울시의회 보건복지위원회 김경우 위원장(더불어민주당, 동작2)은 지난 13일 열린 제340회 정례회 보건복지위원회 서울의료원 등 시민 건강 관련 기관 행정사무감사에서 서울의료원 자체 감사 결과 드러난 채용 절차와 근무복 회계 처리 부실을 강하게 질타하고, 기관 차원의 관리·감독 책임 규명과 감사 처분의 적정성 재검토를 촉구했다.서울의료원은 서울시 감사위원회의 반복 위반 사례 자체 점검 통보에 따라 올해 6월 15일부터 7월 29일까지 자체 종합감사를 실시했으며, 그 결과 채용 및 회계 처리 등에서 총 12건의 위법·부당 사항이 확인됐다.채용 분야에서는 최종 합격자가 제출한 증빙서류에 ‘열람용이며 법적 효력이 없다’는 문구가 적혀 있고 ‘성명’과 ‘연구기관명’이 가려져 있었는데도, 보완 요구나 원본 확인 절차 없이 그대로 임용을 마친 것으로 밝혀졌다. 방사선사 채용 역시 필기와 면허시험 점수를 각 50%씩 합산해야 하는 규정을 어기고 필기 성적만으로 1차 합격자를 가려, 당락이 바뀌지는 않았으나 일부 지원자의 순위가 뒤바뀐 것으로 파악됐다.근무복 구매 및 관리 과정에서도 예산 편성부터 발주, 검수, 대금 지급까지 전 단계에 걸친 총체적 부실이 확인됐다. 사전 수요 파악 없이 전년도 기준만 답습해 예산을 짜면서 최근 3년간 배정된 11억 7000만원 중 4억 1016만원을 쓰지 못해 평균 불용률이 34.8%를 기록했다. 발주 방식도 2018년 구축한 통합 구매 물류 시스템을 외면한 채 2023년부터 이메일을 병행하다 2025년 4월 이후에는 전량 이메일로만 처리한 것으로 드러났다.검수와 정산 절차 역시 구멍이 뚫려 있었다. 납품된 4145벌 중 실제 인수증이 확보된 물량은 17벌(0.4%)에 불과했고, 대금은 업체 측 거래명세서에만 의존해 집행된 것으로 조사됐다. 이로 인해 미납품된 886벌의 비용까지 과다 지급되는 등 정산 오류가 발생해, 업체로부터 돌려받아야 할 환수금만 총 5356만원에 달하는 것으로 집계됐다.김 위원장은 이런 사안의 처분이 채용 건은 ‘권고’, 근무복 건은 ‘경고’에 그친 점을 문제 삼았다. 감사에서는 담당자의 업무 미숙 등을 원인으로 제시했으나, 이메일 발주 방식은 해당 담당자가 부임하기 이전부터 운영되어 왔다는 점에서 개인의 책임만으로 보기 어렵다는 것이다. 다른 시립병원들은 구매 과정에서 여러 단계의 결재를 거친다는 점을 들어 “서울의료원 역시 담당자 한 사람의 판단만으로 발주와 검수, 대금 지급이 이뤄질 수 있는 구조는 아닌 만큼 결재권자와 관리자의 책임까지 면밀히 살펴야 한다”고 강조했다.이어 ▲관리·감독 책임 소재 규명 ▲징계와 처분의 적정성 전면 재검토 ▲실효성 있는 재발 방지 대책 마련을 요구하며, 이를 위해 서울시 감사위원회의 감사를 요청했다. 이에 서울의료원장은 채용 과정에서 발생한 문제에 대해 사과하고 재발 방지를 약속했으며, 감사 처분의 적정성에 대해서도 재검토하고 필요한 조치를 취하겠다는 입장을 밝혔다.끝으로 김경우 위원장은 “이번 사안은 담당자 개인의 미숙이 아니라 서울의료원 차원의 중대한 관리ㆍ감독 실패”라며 “누적 차입금이 약 296억원에 이르는 상황인 만큼 예산 집행의 책임성에 대한 시민의 신뢰를 회복해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터