지역 국악축제 통한 전통예술 향유 기회 확대와 지역 문화예술활성화 기대

이 의원, 전통예술인과 수상자 격려… 전통예술 계승과 지역문화 활성화 응원



제12회 세종대왕 전통예술 경연대회 및 세종화락 동대문국악축제에 참석한 이의안 의원(윗줄 왼쪽에서 두 번째). 서울시의회 제공

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서울시의회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 지난 15일 동대문구청 2층 다목적강당에서 열린 ‘2026 제12회 세종대왕 전통예술 경연대회 및 세종화락 동대문국악축제’에 참석해 행사 관계자와 전통예술인, 수상자들을 만나 축하와 격려의 뜻을 전했다.(사)세종대왕기념사업회 부설 한국전통예술위원회가 주최·주관한 이번 행사는 전통예술을 계승·발전시키고 역량 있는 신진 예술인을 발굴하기 위해 마련됐다. 현장에서는 전국 규모의 경연대회와 더불어 수상자 및 한국무용·민요·판소리·기악 등 전문예술단체의 다채로운 국악 공연이 펼쳐졌다.행사에 자리한 이 의원은 전통예술 보존과 발전에 힘써온 관계자들의 노고에 감사를 표했다. 이어 오랜 기간 갈고닦은 실력으로 경연에 나서 수상의 영예를 안은 예술인들에게 진심 어린 축하 인사를 전했다.이 의원은 “우리 전통예술은 오랜 역사와 선조들의 정신이 담긴 소중한 문화유산이자 다음 세대에 물려주어야 할 자산”이라며 “전통예술을 지켜온 명인과 예술인들의 노력은 물론, 새로운 세대가 우리 문화를 배우고 이어갈 수 있도록 지속적인 관심과 지원이 필요하다”고 말했다.이어 이의안 의원은 “이처럼 지역에서 전통예술을 직접 접하고 함께 즐길 수 있는 문화행사가 활성화되면 시민들의 문화 향유 기회도 넓어질 것”이라며 “앞으로도 전통문화가 일상 속에서 자연스럽게 이어지고, 지역의 문화적 가치를 높일 수 있도록 관심을 갖고 살펴보겠다”고 밝혔다.류정임 리포터