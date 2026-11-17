주택공간위 종합감사서 신당8구역 공사비 급증·서울시 갈등관리 한계 지적

“시공사 교체 비용은 결국 조합원 몫… 사전 검증·정보 공개 등 적극 행정 촉구”



지난 13일 제340회 서울시의회 정례회 주택공간위원회 행정사무감사 종합감사에서 주택실장에게 질의하는 이정의 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이정미 의원(국민의힘, 중구1)은 지난 13일 제340회 서울시의회 정례회 주택공간위원회 행정사무감사 종합감사에서 신당8구역 재개발사업의 잇따른 시공자 교체와 공사비 급증 문제를 지적하고, 조합원 부담을 최소화하기 위한 서울시의 적극적인 관리·감독을 촉구했다.신당8구역은 2003년 삼성물산을 시작으로 2020년 대림산업, 2023년 포스코이앤씨로 시공자를 거듭 교체해왔다. 서울시는 이를 갈등 봉합 사례로 꼽았으나, 실제로는 공사비가 3083억원에서 3746억원으로 불어났고 조합원 1인당 추가 분담금도 1억 2000만원가량 급증한 것으로 드러났다.이 의원은 시공자 교체로 표면적인 갈등만 가라앉았을 뿐 실제 공사비와 조합원들의 경제적 부담은 가중되었다고 비판했다. 양측의 합의를 곧바로 갈등 해소로 단정 짓는 서울시의 안이한 태도를 바로잡아야 한다는 지적이다.특히 이전 시공사와의 소송 끝에 133억원 규모의 배상금을 물기로 한 합의에 주목하며 해당 비용이 분담금에 전가되는지 정산 내역을 명확히 따져 물었다. 아울러 조합원들이 모르는 사이 조합 운영비 차입이나 주요 계약이 밀실에서 이뤄지는 관행을 꼬집으며, 재정 관리 실태까지 아우르는 서울시의 실효성 있는 행정지도를 촉구했다.한편, 2023년 시공사가 포스코이앤씨로 또 한 번 교체되며 최근 조합이 공사비를 3746억원에서 5704억원으로 1958억원 증액하는 협상안이 마련됐다. 이 의원은 오는 20일 조합 총회에서 증액안을 의결한 뒤 내년 초 한국부동산원 또는 SH공사에 공사비 검증을 의뢰한다는 계획에 문제를 제기했다.이 의원은 “공사비 검증은 조합원들이 증액의 적정성을 판단하기 위한 절차인 만큼 총회 의결 전에 이뤄져야 한다”며 “법적 제재 수단이 부족하더라도 관련 절차를 준수하도록 지도·관리하는 것은 서울시의 책임”이라고 강조했다.이에 명노준 주택실장은 일부 조합이 검증 절차를 준수하지 않는 사례가 있으나 법적 제재 규정이 없어 제도 개선을 요청한 상태라고 답변했다.끝으로 이정미 의원은 “시공자를 바꿨다고 갈등이 끝난 것은 아니며, 늘어난 비용은 결국 조합원 부담으로 돌아온다”며 “서울시는 총회 의결 전 공사비 검증이 이뤄지도록 적극 지도하고, SH공사가 검증을 맡게 될 경우 설계변경과 금융조건 등 증액 요인을 철저히 확인해 그 결과를 조합원들에게 투명하게 공개하고 일반 조합원들이 충분한 정보를 바탕으로 합리적 의사결정을 할 수 있도록 신경 써 달라”고 당부했다.류정임 리포터