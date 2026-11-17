2026년 1~9월 101회 이상 다빈도 이용자 87명에 달해

전체 상담의 74.31%가 외로움 대화, 고립가구 발굴·신고 접수는 0.02%에 그쳐



질의하는 김명희 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 보건복지위원회 김명희 의원(더불어민주당, 강북1)은 지난 9일 제340회 정례회 서울시복지재단 행정사무감사에서, ‘외로움안녕120’ 사업의 반복 이용자 증가와 상담 건수 중심의 성과평가 문제를 지적하며, 상담 실적이 아닌 실질적인 외로움 해소와 사회적 관계 회복을 기준으로 성과를 평가하고 운영을 개선할 것을 촉구했다.‘외로움안녕120’은 외로움과 사회적 고립을 겪는 시민에게 정서적 지지를 제공하고, 필요한 경우 복지서비스 및 지역사회 지원체계로 연계하기 위해 운영하는 상담사업이다. 김 의원은 먼저 일부 상담자의 반복 이용 현황에 주목했다. 서울시복지재단의 행정사무감사 자료에 따르면, 2026년 1월부터 9월까지 9개월간 외로움안녕120을 101~300회 이용한 시민은 47명으로 나타났다.특히 같은 기간 301회 이상 이용한 시민도 40명에 달했다. 이는 9개월 동안 동일인이 매일 1회 이상 반복적으로 통화를 한 셈이다. 김 의원은 반복 이용자가 근본적인 외로움 해소 없이 상담에 습관적으로 의존할 가능성을 우려하며, 전화상담으로 일시적 위안을 얻는 데 그치지 않고 이용자의 실제 상황 개선과 일상생활 및 사회적 관계 복귀를 돕는 것이 정책의 궁극적 목표가 되어야 한다고 강조했다.실제 상담 유형별 실적에서도 이와 같은 한계가 드러났는데, 2025년 4월부터 2026년 9월까지 접수된 총 8만 4260건의 인바운드 상담 중 단순 ‘외로움 대화’가 74.31%인 6만 2611건에 달한 반면, 실질적 지원으로 이어지는 ‘고립가구 발굴 및 신고 접수’는 0.02%인 16건에 불과했다.이에 따라 외로움안녕120 사업이 외로움과 고립 문제를 상담하고 지역사회 지원체계로 연결하는 첫 관문 역할을 해야 하므로, 단순히 상담 건수가 많다는 이유만으로 사업 성과를 높게 평가하는 것은 적절하지 않다는 지적이다.한편, 김 의원은 2027년 예정된 외로움안녕120 사업의 120다산콜재단 이관과 관련해서도 “외로움안녕120은 일반 민원 상담과 달리 정서적 지지, 고립 위험도 진단, 위기상황 대응 등 고도의 전문성이 요구되는 사업인 만큼 전문 상담인력과 체계적인 교육이 뒷받침되어야 한다”며 “120다산콜재단으로 운영이 이관되더라도 기존의 전문성이 약화되지 않도록 대책을 마련해야 한다”고 당부했다.끝으로 김명희 의원은 “외로움안녕120의 성과는 얼마나 많은 전화를 받았는가가 아니라, 상담을 통해 시민들의 외로움이 얼마나 완화되고 일상적인 사회관계로 회복되었는가에 초점을 맞춰야 한다”며 “사업 이관 과정에서도 이러한 정책 목표와 전문 상담체계가 흔들리지 않도록 철저히 준비해 달라”고 거듭 강조했다.류정임 리포터