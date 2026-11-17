창원서 2026 경남 SMR 국제콘퍼런스

경남도·메릴랜드주 원전산업 육성 협약

효성굿스프링스, SMR 기자재 공급 협력



2026 경남 SMR 국제콘퍼런스가 17일 개막한 가운데 박완수 경남도지사 등 참석자들이 전시물을 보고 있다. 2026.11.17. 경남도 제공



2026 경남 SMR 국제콘퍼런스가 17일 개막한 가운데 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 2026.11.17. 경남도 제공

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글로벌 소형모듈원자로(SMR) 개발기업과 원전 산업 관계자들이 경남에 모여 기술·공급망 협력 방안을 모색했다.경남도는 미국 메릴랜드주와 원자력·SMR 산업 육성을 위한 협약을 맺고, 도내 원전기업은 유럽 SMR 개발사와 기자재 공급 협력에 나서는 등 글로벌 제조 거점 도약을 위한 교류를 본격화했다.경남도가 주최하고 한국원자력산업협회와 경남테크노파크가 주관하는 ‘2026 경남 SMR 국제콘퍼런스’가 17일 창원컨벤션센터에서 개막했다.올해로 세 번째인 이번 행사에는 두산에너빌리티와 SK이노베이션, 현대건설, 삼성중공업 등 국내 기업을 비롯해 미국 뉴스케일파워·테라파워·오클로·라스트에너지, 에스토니아 페르미 에네르기아, 캐나다 온타리오 전력공사 등 국내외 원전기업과 연구기관, 정부 관계자 400여명이 참석했다.참가자들은 각국의 SMR 산업 동향과 사업 전략을 공유하고 기술개발과 기자재 공급망 협력 방안을 논의했다.이날 경남도는 미국 메릴랜드주 정부와 원자력·SMR 산업 육성을 위한 업무협약을 체결했다.양측은 1991년 친선 결연을 한관계로, 이번 협약을 계기로 기업 간 기술 교류와 공동사업 발굴과 투자유치, 해외시장 진출 지원에 협력하기로 했다.특히 각각 3~5명으로 구성된 공동 실무단을 운영하고 연 2회 이상 회의를 열어 우선 추진할 협력과제와 실행계획을 마련할 예정이다.도내 기업과 해외 SMR 개발사 간 협력도 구체화했다.창원에 있는 원전용 펌프 전문기업 효성굿스프링스는 에스토니아 SMR 개발기업 페르미 에네르기아와 원전 기자재 제작·공급 협력 업무협약을 맺었다.양사는 페르미 에네르기아가 에스토니아에 도입을 추진하는 SMR 사업에 원자로 냉각재 펌프 등 주요 기기의 제작·공급 참여 가능성을 모색하고 기술·사업 협력 방안을 구체화하기로 했다.효성굿스프링스는 국내 원전과 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전에 원전용 펌프를 공급한 실적을 보유하고 있으며, 한국형 소형모듈원자로(i-SMR) 냉각재 펌프 개발에도 참여하고 있다.해외 기업과 도내 중소 원전기업 간 교류도 확대됐다.지난 16일 창원에서 열린 사전 교류행사에서는 피케이밸브앤엔지니어링과 풍성정밀관, 비에이치아이, 삼홍아크튜리온, 효성굿스프링스 등 경남 기업 5개 사가 제품과 기술을 소개했다.브이엘인베스트먼트도 범한메카텍과 갓테크, 상림엠에스피, 고려정밀공업, 알이에스 등 투자기업 5개 사의 SMR 관련 기술과 사업 역량을 알렸다.제3국의 SMR 도입을 지원하는 미국 국무부 국제협력 프로그램 ‘FIRST’ 관계자 15명도 전날 경남도청을 방문한 데 이어 이날 콘퍼런스에 참석해 각국의 산업 동향과 협력 가능성을 살폈다.본행사에서는 정동욱 한전국제원자력대학원대학교 총장과 존 길스트랩 미국 메릴랜드주 차관보가 SMR 정책 방향을 주제로 기조강연을 했다. 이어 국내외 주요 원전기업들이 SMR 사업 전략과 주요 프로젝트를 소개했다.참가 기업·기관 관계자들은 18일 창원의 두산에너빌리티와 범한메카텍, 거제 삼성중공업을 차례로 방문한다. 원전 기자재 제작 기술과 조선해양 제조 현장을 살펴보고 기술개발 협력과 투자 기회를 논의할 예정이다.박완수 경남도지사는 개회사에서 “경남은 두산에너빌리티를 비롯한 243개 원전기업과 우수한 제조 기술을 보유해 글로벌 SMR 생산 거점으로 성장할 충분한 기반을 갖췄다”며 “이번 행사가 해외 SMR 개발사와 경남 원전기업 간 기술 교류를 넘어 공동 기술개발과 기자재 공급 등 실질적인 협력으로 이어지기를 기대한다”고 말했다.경남도는 2024년부터 세계적인 SMR 설계기업을 초청해 국제콘퍼런스를 개최하고 있다. ‘SMR 글로벌 육성전략 2.0’을 통해 독자 수출 원전기업 100개 사 육성을 목표로 기술개발과 부품 제작, 시험검사 등을 지원하고 있으며 조선해양·방산·우주항공 등 지역 주력산업과의 연계도 추진하고 있다.창원 이창언 기자