경남관광재단, 언론 등 초청 팸투어

김해공항의 필리핀 직항노선 활용

부산·경남 연계 관광상품 기대



필리핀 여행사와 미디어 관계자들이 경남 주요 관광지 중 한 곳인 거제 바람의 언덕을 찾아 기념사진을 찍고 있다. 2026.11.17. 경남관광재단 제공

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필리핀 여행사와 미디어 관계자들이 경남의 주요 관광지를 찾아 지역 관광상품 개발 가능성을 살폈다.경남관광재단은 한국관광공사와 함께 필리핀 여행사와 언론·인플루언서 등 관계자 34명을 초청해 거제와 통영, 김해를 둘러보는 팸투어를 진행 중이라고 17일 밝혔다.지난 14일 시작한 팸투어는 18일까지 부산과 경남을 방문하는 일정이다. 참가자는 필리핀 여행사 관계자 20명과 현지 언론·인플루언서 9명, 관광업계 관계자 5명이다.이번 방문은 김해국제공항의 필리핀 직항노선을 활용해 부산과 경남을 연계한 관광상품을 개발하고, 동남아 관광객의 경남 방문을 늘리고자 추진했다.방문단은 지난 15일 거제 바람의 언덕과 거제 파노라마 케이블카를 찾아 남해안의 자연경관을 둘러봤다. 이어 통영 동피랑 벽화마을과 중앙시장, 오션뷰 카페 등을 방문해 지역의 관광자원과 먹거리, 체험 콘텐츠를 살폈다. 17일에는 김해 롯데프리미엄아울렛을 찾아 쇼핑 관광을 체험했다.경남관광재단은 이번 방문을 통해 필리핀 현지 여행사와의 협력 관계를 넓히고, 거제와 통영 등 남해안 관광지에 김해 쇼핑 콘텐츠를 더한 관광상품 개발을 기대하고 있다.2027년 경남 관광 주간 등 주요 관광 행사도 소개해 향후 현지 여행상품에 반영될 수 있도록 홍보할 계획이다.배종천 경남관광재단 대표이사는 “필리핀은 김해국제공항 직항노선을 활용해 경남 관광객 유치를 확대할 수 있는 중요한 동남아 시장”이라며 “이번 팸투어가 부산 중심의 방한 관광 일정에 경남의 매력적인 관광 콘텐츠를 결합하고, 실제 판매할 수 있는 관광상품 개발로 이어지는 계기가 되기를 기대한다”고 강조했다.창원 이창언 기자