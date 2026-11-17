청송 관내 체험학습 중 교원 추행 혐의 사안 계기, 피해학생 보호·지원 당부

청송교육지원청 종합청렴도 군 단위 1위 축하

청송·영양 사립학교 교원 청렴교육 기회 확대 요구



지난 16일 청송·영양교육지원청 행정사무감사에서 질의하는 이동협 의원. 경북도의회 제공

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경북도의회 교육위원회 이동협 의원(경주4)은 지난 16일 청송·영양교육지원청 행정사무감사에서 체험학습 중에도 학생이 도움을 요청할 수 있는 창구 마련과 피해학생 보호·지원을 주문하고, 사립학교 교원을 비롯한 지역 교원의 청렴교육 기회 확대를 당부했다.이 의원은 지난해 연말 청송 관내 초등학교 현장체험학습 중 발생한 교원의 학생 추행 혐의 사건을 언급하며, 직위해제 등 초기 대응은 신속했으나 이후 피해학생 보호와 지원이 제대로 이뤄지고 있는지 따져 물었다.아울러 재발 방지를 위해 학생들이 담임교사나 별도 창구를 통해 즉각 도움을 청할 수 있는 시스템을 구축해야 한다고 강조했다.이 의원은 청송교육지원청이 경북교육청 주관 2025년 종합청렴도 평가에서 도내 군 단위 1위를 차지한 것을 축하하면서도, 2025년부터 올해까지 청송·영양교육지원청의 공직기강 점검 16회에서는 지적사항이 없었던 반면 자체감사와 민원조사에서는 계약 집행 부적정, 교육공무직원 채용 업무 부적정 등이 지적됐다고 짚었다.특히 청송·영양 지역은 대도시와 비교해 교원의 청렴교육 참여 기회가 부족할 수 있는 만큼, 사립학교 교원을 포함한 모든 지역 교원들이 충분한 교육을 받을 수 있도록 두 교육장이 적극적으로 힘써 달라고 당부했다.끝으로 이동협 의원은 학생들이 안심하고 학업에 집중할 수 있도록 교육지원청이 노력해 달라고 당부했다.류정임 리포터