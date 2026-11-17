개발공사 재무건전성·사업 지연·공공건축물 품질 관리 점검

화재 대응체계 구축·청사 관리·대원 근무 여건 개선 촉구



지난 16일 열린 경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 경북도개발공사 행정사무감사. 경북도의회 제공



지난 16일 열린 경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 예천소방서 행정사무감사. 경북도의회 제공



지난 16일 열린 경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 예천소방서 행정사무감사. 경북도의회 제공



지난 16일 열린 경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청) 봉화소방서 행정사무감사. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 건설소방위원회(위원장 이우청)는 지난 16일 경북도개발공사와 예천·봉화소방서를 상대로 2026년도 행정사무감사를 진행했다.이날 의원들은 개발공사의 경영실적과 재무건전성을 비롯해 주요 개발사업 추진 상황을 면밀히 살폈다. 아울러 각 소방서의 지역별 화재 대응체계, 청사 관리 실태, 소방공무원 근무 여건 등을 점검하며 도민이 체감할 수 있는 실효성 있는 개선책을 강력히 주문했다.경북도개발공사 감사에서 김재환 의원(예천)은 예천 원도심의 청년 주거난 해소를 위해 매입임대주택 등 주거 지원 확대를 요구했다. 이어 지방공기업 경영평가 등급 하락 원인을 분석하고 경영실적 회복에 총력을 기울일 것을 당부했다. 김수문 의원(의성)은 매출 및 당기순이익 감소와 부채 증가를 꼬집으며 고강도 경영 쇄신과 재무건전성 확보를 촉구했다. 특히 공사의 재무 역량을 넘어선 무리한 사업 확장을 자제하고 실질적인 경영 개선 성과를 거둘 것을 요구했다.윤승오 의원(영천)은 공기업의 사회적 책임을 강조하며 영천 화룡지구 도시개발사업의 보상 지연과 주민 불편을 지적했다. 영천시와 조속히 협의해 보상에 착수하고, 사업을 책임 있게 추진할 것을 촉구했다. 김창기 의원(문경)은 산불 피해 주민과 모듈러 견본주택 참여업체 간 시공 분쟁이“피해 주민에게 또 한 번 상처를 주는 일”이라며 개발공사의 책임 있는 지원과 사후관리를 주문했다. 또한 예비비의 자금 성격을 명확히 구분해 표시할 것을 당부했다.정윤태 의원(울릉)은 매출 감소와 차입금 의존을 우려하며, 갚아야 할 차입금 규모와 향후 자금 확보 방안, 비상 대응계획을 점검했다. 또한 공동주택과 통합돌봄센터의 규모가 줄었는데도 사업비가 비슷하게 유지되는 이유를 묻고, 일부 사외이사의 장기 재임에 대한 개선을 주문했다. 김진욱 의원(상주)은 투자·회수계획을 점검하며 분양 촉진과 부채 관리를 통해 재무 부담을 줄일 것을 주문했다. 또한 레이크빌리지의 시공업체 지정 방식과 분양 가격 등을 검토해 미분양 용지의 탄력적인 공급 방안을 마련할 것을 당부했다.이종평 의원(청도)은 장기간 해결되지 않은 보상 민원을 지적하며 적극적인 현장 대응과 미보상 현황 제출을 요구했다. 또한 한티휴게소의 유지·처분 여부를 검토 요청했으며, 제출 자료 간 수치 차이가 있음을 지적했다. 허복 의원(구미)은 개발공사가 시행한 건축물의 하자를 지적하며 시공 품질 관리를 강화하고, 공공임대주택 수요를 신중히 검토할 것을 주문했다. 또한 당연직 이사의 이사회 참석을 높여 도와 공사 간 협력을 강화할 것도 요구했다.윤기현 부위원장(경산)은 경산지역 산업단지의 장기 미분양 해소를 위해 용도 변경과 입주 업종 확대, 기업활동 지원시설 조성을 검토할 것을 주문했다. 또한 경산 상림 재활산업 특화단지의 조속한 사업 추진도 촉구했다. 이우청 위원장은 당연직 이사의 반복적인 이사회 불참을 지적하며 관련 조례 개정을 추진하겠다고 밝혔다. 이어 주민 민원이 제기되고 있는 신도시 도로의 조속한 보수를 주문하고, 경기 여건을 고려한 필수사업과 장기 지연 사업의 우선순위별 마무리에 집중할 것을 당부했다.예천소방서 감사에서 이종평 의원은 전통시장별 소방용수시설과 자율소방대 운영 현황을 살피며 시장별 여건에 맞는 초기 대응체계와 화재 예방 대책을 강화할 것을 주문했다. 김창기 의원(문경)은 소방차량 사고 현황과 수리 내역을 대조하며 자료에 사고·수리 일자와 차량번호를 명확히 기재할 것을 당부했다. 직원 음주운전 사례도 지적하며 교육과 복무 관리를 강화해 재발을 방지할 것을 주문했다.김진욱 의원은 소규모 시설공사에 지역업체를 적극 활용할 것을 주문했다. 또한 호명 전담의용소방대 건물의 내진보강 예상 비용을 짚으며 비용 적정성을 확인하기 위한 내진성능평가와 제3자 검증 자료 제출을 요구했다.이우청 위원장은 장거리 출퇴근에 따른 직원들의 피로와 교통사고 위험을 지적하며, 도민 안전을 지키는 소방대원들이 현장 대응에 전념할 수 있도록 소방본부와 협의해 거주지 인근 인사교류와 근무지 인근 거주 유도 등 근무 여건 개선 방안을 마련할 것을 당부했다.봉화소방서 감사에서 김재환 의원은 직원들이 사고와 실패의 경험을 털어놓고 공유하는 토크콘서트 방식에 주목하며, 이를 통해 사고를 예방하고 소통을 넓히는 취지가 매우 훌륭하다고 평가했다. 아울러 이러한 우수 운영 사례가 다른 기관으로도 널리 전파되어 교육 자료로 활용되기를 바란다고 당부했다. 허복 의원은 청사 누수와 관련해 그동안의 하자 처리 과정을 세심히 따져 물으며, 신속한 보수 이행과 함께 하자보증기간 관리에 만전을 기할 것을 주문했다. 아울러 7분 이내 현장 도착률이 저조한 점을 꼬집으며, 원거리 마을을 위한 실효성 있는 초기 대응책을 마련해 주민 피해를 원천 차단해야 한다고 강조했다.이종평 의원은 별도의 현장대응단이 꾸려지지 않은 열악한 조직 여건 속에서 대형 산불 등 재난 발생 시 가동될 지휘체계를 점검하고, 고령 주민들이 처할 수 있는 위급 상황에도 한 치의 공백 없이 대처할 것을 요구했다. 아울러 직원들의 장거리 출퇴근이 누적 피로로 이어져 업무 수행에 차질을 빚지 않도록 면밀한 대책을 세워달라고 주문했다. 윤승오 의원은 소방대원들의 장거리 출퇴근 관행이 비상소집 태세와 직결되어 도민의 안전을 위협할 수 있음을 엄중히 지적했다. 이어 비상 대응에 조금의 누수도 없어야 한다고 거듭 강조하며, 해당 문제를 근본적으로 개선하기 위해 인사평가 반영 등 실효성 있는 대책을 조속히 강구해 줄 것을 촉구했다.이우청 위원장은 청사 누수 등 하자보수 지연 문제를 지적하며, 하자 유형별 보증기간을 철저히 확인하고 관계기관과 협의해 신속히 조치할 것을 주문했다. 특히 누수 재발 여부를 면밀히 점검하고 책임 있는 사후관리를 당부했다.이날 감사는 공기업의 책임 경영과 주요 개발사업의 차질 없는 완수를 유도하는 한편, 지역 맞춤형 소방 대응체계 구축과 대원들의 안전한 근무 환경 조성을 거듭 당부하는 자리였다.한편, 경북도의회 건설소방위원회는 17일까지 소관 기관에 대한 행정사무감사를 이어갈 예정이다.류정임 리포터