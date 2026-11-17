경기 이천시가 성수석 시장 주재로 ‘경마공원 유치를 위한 지원사업 발굴보고회’를 열어, 44개 부서에서 발굴한 50개 사업과 총 2,230억원 규모를 투자하는 계획을 논의했다.
참석한 부서장들은 소관 업무와 연계한 지원사업을 보고하고, 사업별 법적 근거와 재원 확보방안, 연차별 투자계획, 관계기관 협의사항 등을 검토했다.
주요 지원방안으로는 ▲지방세(시세) 50% 감면 혜택 ▲인허가·건축행정과 법률지원 ▲도로·대중교통·상하수도 등 기반시설 확충 ▲종사자 주거안정과 24시간 보육·돌봄 지원 ▲경마공원 조성·운영에 맞춘 취업지원 ▲문화공연·도자콘텐츠 및 말 문화 특화도서관 조성 ▲지역 상권 상생과 농축산물 판매 연계 등이 제시됐다.
이와 함께 말을 매개로 한 복지·치유 프로그램과 소음 등 주민 불편에 대한 대응방안도 함께 검토됐다.
성수석 시장은 “경마공원 유치를 위해 우리 시가 제공할 수 있는 지원방안을 구체적으로 마련하고, 선정 이후에도 약속한 지원이 차질 없이 이행될 수 있도록 준비하겠다”라며 “전 부서가 긴밀히 협력해 경마공원 유치와 성공적인 조성·운영을 전폭적으로 뒷받침하겠다”라고 밝혔다.
안승순 기자