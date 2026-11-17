

성수석 이천시장이 9월 25일 경마공원 유치를 위해 렛츠런파크 서울을 방문해 마구간을 둘러보고 있다. 이천시 제공



10월 30일 이천농업테마공원에서 열린 제15회 농업인학습단체 한마음대회에서 성수석 이천시장과 농축산단체 관계자들이 한국마사회 경마공원 이천 유치를 촉구하고 있다. 이천시 제공

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경기 이천시가 성수석 시장 주재로 ‘경마공원 유치를 위한 지원사업 발굴보고회’를 열어, 44개 부서에서 발굴한 50개 사업과 총 2,230억원 규모를 투자하는 계획을 논의했다.참석한 부서장들은 소관 업무와 연계한 지원사업을 보고하고, 사업별 법적 근거와 재원 확보방안, 연차별 투자계획, 관계기관 협의사항 등을 검토했다.주요 지원방안으로는 ▲지방세(시세) 50% 감면 혜택 ▲인허가·건축행정과 법률지원 ▲도로·대중교통·상하수도 등 기반시설 확충 ▲종사자 주거안정과 24시간 보육·돌봄 지원 ▲경마공원 조성·운영에 맞춘 취업지원 ▲문화공연·도자콘텐츠 및 말 문화 특화도서관 조성 ▲지역 상권 상생과 농축산물 판매 연계 등이 제시됐다.이와 함께 말을 매개로 한 복지·치유 프로그램과 소음 등 주민 불편에 대한 대응방안도 함께 검토됐다.시는 경마공원 조성에 필요한 행정지원과 기반시설부터 종사자의 정주여건, 지역 상권과의 상생, 문화·복지서비스 연계까지 부서별 지원역량을 모아 유치 경쟁력을 높일 계획이다. 신규 사업과 기존 사업의 활용·확대, 비예산 행정지원을 함께 검토하고, 사업별 법적 근거와 재원 확보 가능성, 관계기관 협의사항 등을 구체화해 공모 제안에 반영할 방침이다.성수석 시장은 “경마공원 유치를 위해 우리 시가 제공할 수 있는 지원방안을 구체적으로 마련하고, 선정 이후에도 약속한 지원이 차질 없이 이행될 수 있도록 준비하겠다”라며 “전 부서가 긴밀히 협력해 경마공원 유치와 성공적인 조성·운영을 전폭적으로 뒷받침하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자