도민이 행복하고 신뢰받는 청렴 경북 실현을 위한 행감 실시



지난 16일 열린 경북도의회 행정보건복지위원회(위원장 김일수) 안전행정실, 지방정부전략국, 감사관 행정사무감사. 경북도의회 제공

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경북도의회 행정보건복지위원회(위원장 김일수)가 지난 16일 안전행정실, 지방정부전략국, 감사관을 대상으로 행정사무감사에 나섰다.안전행정실 감사에서 조용진 의원(김천)은 해마다 줄어드는 고향사랑기부제 모금 실적을 짚으며, 특색 있는 답례품 발굴과 기존 고액 기부자 예우 방안 마련을 촉구했다. 이와 함께 긴급 재난 시 즉각적인 현장 대응이 가능하도록 노후 드론을 교체하고 부족한 관제 전담 인력을 충원하는 등 재난 대응 체계를 전면 재정비할 것을 주문했다.허지훈 의원(비례)은 수·금요일 정시·조기 퇴근을 권장하는 ‘가족사랑의 날’이 도리어 타 요일의 업무 쏠림과 저연차 공무원의 ‘무임금 초과근무’를 부추긴다고 꼬집었다. 이어 인사혁신처가 2025년부터 해당 제도를 폐지한 기조에 발맞춰 실효성이 떨어진 제도를 과감히 정비하고, 유연근무제를 적극 도입해 일상적인 일·가정 양립이 가능한 조직 문화를 조성할 것을 제안했다.연규식 의원(포항)은 해상 시설물의 안전 문제를 짚으며, 부식이 빠른 해양 환경의 특성을 고려해 전문 업체를 통한 정밀한 사전 전수 조사를 실시할 것을 촉구했다. 아울러 산불 이주민 임시주택의 동절기 주거 환경을 재정비하고, 이재민들의 심리적 안정을 돕는 맞춤형 지원 대책도 강화할 것을 당부했다.최병준 의원(경주)은 수년째 하위권에 머물고 있는 경북의 지역안전지수(교통·감염병 분야 등) 실태를 지적하며, 근본적인 원인 분석을 주문했다. 또한 인구 유입과 지방소멸 극복의 기본 전제조건이 ‘안전한 정주 여건’임을 강조하며, 실효성 있는 안전 개선 대책을 마련하여, 이행할 것을 촉구했다.지방정부전략국 행정사무감사에서 노성환 의원(고령)은 지방소멸 위기 대응의 핵심인 지방소멸대응기금과 관련해, 철저한 사전 컨설팅과 전략적 접근으로 다음 연도 평가에서 최우수 등급을 획득할 것을 촉구했다. 또한 개정된 ‘경북도 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례’에 맞추어, 이주민들이 지역 사회의 일원으로 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 세심한 지원책을 마련할 것을 요구했다.이동업 의원(포항)은 지방정부전략국의 광범위한 소관 업무를 언급하며, 부서 간 시너지와 정책 전문성을 높이기 위한 조직과 직제의 합리적인 개편을 제안했다. 아울러 경북·대구 행정통합 특별법의 원만한 통과를 위해 집행기관과 도의회가 긴밀히 소통하여 선제적이고 강력한 공동 대응 체계를 구축할 것을 당부했다.감사관실 행정사무감사에서 마정연 의원(비례)은 도청 누리집에 접수된 공무원 불친절 및 소극 행정 민원 사례를 짚으며, 도민이 체감하는 행정 서비스의 질을 높이기 위해 감사관실이 더욱 철저한 지도와 감독에 나설 것을 주문했다.박채아 의원(경산)은 도의회 각 상임위원회의 행정사무감사 지적 사항을 감사관실이 상시 모니터링하여 빈틈없는 후속 조치에 나설 것을 주문했다. 아울러 기존 자체 감사의 사각지대는 없었는지 면밀히 재검토하고, 향후 누락 없는 심도 깊은 감사를 추진할 것을 당부했다.권백신 부위원장(안동)은 ‘사전 컨설팅 감사’ 제도가 도 본청의 주요 사업에도 폭넓게 활용되어 적극 행정을 견인할 수 있도록 실효성 있는 운영 방안 마련을 당부했다. 아울러 출자·출연기관에 대한 철저한 복무 점검을 주문하고, 기관과 무관한 용역을 수행하는 산하기관은 없는지 실태 점검을 촉구했다.김일수 위원장(구미)은 산하기관의 공사비 과다 계상 및 보조금 환수 사례를 짚으며, 예산 낭비 요인을 사전에 차단할 수 있는 점검망 구축과 재발 방지를 위한 실효성 있는 대책 마련을 당부했다. 이어 “도민에게 신뢰받는 청렴한 경북 실현을 위해 감사관실이 본연의 역할에 최선을 다해달라”고 주문하며 감사를 마무리했다.류정임 리포터