도민 건강 보호 및 산림사업 관리체계 개선 촉구

주요 사업 추진 실태와 예산 집행 적정성 집중 점검



지난 16일 보건환경연구원에 대한 행정사무감사를 실시한 경북도의회 문화환경위원회(위원장 김대진). 경북도의회 제공



지난 16일 산림환경연구원에 대한 행정사무감사를 실시한 경북도의회 문화환경위원회(위원장 김대진). 경북도의회 제공

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경북도의회 문화환경위원회(위원장 김대진)는 지난 16일 보건환경연구원과 산림환경연구원에 대한 2026년도 행정사무감사를 진행했다. 이날 위원회는 보건·환경 분야의 검사 및 관리 시스템과 산림사업 추진 부진, 시설 운영 전반을 면밀히 살피며 도민 체감형 대책 수립을 요구했다.우영봉 부위원장(경산)은 내구연한을 넘긴 보건환경연구원 노후 장비의 신속한 교체를 주문했다. 아울러 농촌 취약지역의 반복적인 먹는물 수질 부적합 문제를 해결하기 위해 현장 맞춤형 컨설팅과 ‘경북형 안심 지하수 클리닉’ 도입이 시급하다고 강조했다.공승희 위원(비례)은 정수장 깔따구 유충 검사 축소와 동해안 비브리오균 검사 감소를 짚으며, 고위험군 보호를 위한 철저한 수질 관리와 예방 홍보를 당부했다. 이어 송이소나무 유상분양 성과를 격려하는 한편 사후 생육관리와 함께 비만 개선 신품종, 산돌배 숙취해소음료 등의 상용화로 임업인 소득을 높여야 한다고 밝혔다.김용현 위원(구미)은 골프장 잔류농약 검사의 우기 시료채취가 9월에 집중되는 등 검사 시기와 방법의 적정성을 지적하며, 강우량에 따른 채취 시기와 불시채취 원칙을 준수하고 파크골프장 등 주민 생활권 인접 시설에 대한 환경관리도 강화할 것을 주문했다. 또한 안동호반·팔공산금화 자연휴양림의 이용객·수익금 감소 등 운영 부진을 지적하며, 인근 관광자원과 연계한 홍보 확대 및 경영수지 개선을 위한 대책 마련을 촉구했다.박승직 위원(경주)은 보건환경연구원의 노후 연구장비로 인한 검사결과의 신뢰성 및 안전성 확보 필요성을 강조하며, 필수 장비의 현대화 및 예산 확보를 주문하고, 레지오넬라균 등 감염병 검사 결과와 사후관리 현황을 도민에게 적극 홍보할 것을 당부했다. 또한, 경북천년숲정원의 콘텐츠 부족, 고사목 방치, 야간 경관조명 미활용 및 편의시설 부족 등 관리·운영상의 문제점을 지적하며, 지역명을 반영한 명칭 변경과 지역업체 활용 확대, 체계적인 운영계획 수립 등 국가정원 승격을 위한 내실 있는 정원 관리를 촉구했다.양유혁 위원(비례)은 하수기반 마약류 모니터링 사업의 검사항목이 5종에 한정된 점을 지적하며, 검사대상 확대를 검토하고 관계기관과의 협력을 통해 도내 마약류 오염 실태 파악과 예방에 기여할 것을 당부했다. 또한, 임도·사방사업에서 설계 오류와 산주 협의 미흡, 동절기 준공으로 인한 파종 불가 등 사전 계획 부족으로 설계변경이 반복되는 점을 지적하며, 철저한 사전조사와 설계 검토를 통해 예산 낭비를 최소화할 것을 촉구했다.윤철남 위원(영양)은 미세먼지 경보 권역 세분화에 따른 개선 효과를 점검하고, 정보 취약계층에 대한 경보 전달체계와 측정장비의 신뢰성을 강화하여 예방·저감 중심의 대기질 관리대책을 마련할 것을 주문했다. 또한, 산주 동의 등 사전조사 미흡으로 임도·사방사업의 대규모 예산 이월과 집행 부진이 반복되는 점을 지적하며, 설계변경과 공사감독의 적정성 및 산림조합 수의계약 관행을 점검하고 사업 전반에 대한 관리·감독을 강화할 것을 촉구했다.이춘우 위원(영천)은 보건환경연구원을 향한 도민의 인지도 부족과 민간 기관보다 뒤처지는 검사 속도를 지적했다. 이어 검사 업무의 신속성을 끌어올리고 기관의 기능과 서비스를 적극적으로 홍보하라고 주문했다.장명수 위원(포항)은 법정 항목에만 머물러 있는 정수장 수질검사의 한계를 짚으며 과불화화합물 등 신종 유해물질로 검사 범위를 넓히라고 강조했다. 아울러 영일만산단 염폐수 역시 시군 의뢰 항목 외에 다양한 오염원을 추가해 철저히 관리할 것을 촉구했다. 또한 경북도 산림과학박물관의 반복되는 보수와 저조한 관람객 문제를 지적하면서 홍보 확충과 교육·관광 기능 활성화를 요구했다. 이와 함께 사방기념공원 운영으로 가중된 포항시의 재정 부담을 덜어주기 위해 도 차원에서 지원 방안을 검토해 달라고 당부했다.장은주 위원(비례)은 경주 두류공단과 의성 개일리 등 악취 민원지역의 반복적인 조사에도 개선 효과가 미흡한 점을 지적하며, 정밀 측정 결과가 실질적인 행정조치로 이어지도록 관리체계 개선을 주문했다. 또한, 소나무재선충병 확산 상황에서 매년 4억원 이상이 투입되는 솔잎혹파리 천적 방제사업의 실효성과 예산 투입의 적정성을 재검토할 것을 촉구하고, 산불 피해지역 이재민 임시주거시설의 실내공기질을 지속적으로 점검하여 주민 건강 보호에 힘써줄 것을 당부했다.김대진 위원장(안동)은 도내 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 환자가 지속적으로 발생하고 있음에도 참진드기 매개 병원체 검사에서 양성 사례가 확인되지 않은 점을 지적하며, 환자 발생지역과 산간·농촌 취약지역을 중심으로 감시 지점을 재조정할 것을 주문했다. 또한, 산주 동의 등 사전 행정절차 미흡으로 임도·사방사업의 집행 부진과 공사 지연이 반복되는 점을 지적하며, 사업 관리체계 개선을 촉구했다.이어 “보건환경연구원과 산림환경연구원은 도민의 건강과 안전을 지키는 중요한 기관인 만큼, 이번 감사에서 지적된 문제점을 면밀히 검토하고 반복되는 사업 부진과 관리상 문제를 개선하여 도민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 주길 바란다”고 당부했다.류정임 리포터