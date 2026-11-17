

▲윤충식 경기도의원이 17일 열린 2026년도 경기도소방재난본부 행정사무감사에서 소방차 진입장애지역 초기진압 대책과 인사 권익 보호 방안을 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 안전행정위원회 윤충식 의원(국민의힘, 포천1)이 17일 진행된 2026년도 경기도소방재난본부 행정사무감사에서 소방차 진입이 어려운 지역의 초기 화재 진압 대책을 점검하고, 전국 단위 소방공무원 통합승진심사 도입으로 인한 도내 소방 인력의 인사상 불이익 최소화 방안을 마련할 것을 주문했다.이날 감사에서 윤 의원은 경기도 내 소방차 진입장애지역 10개소 중 지난해 의왕시와 올해 파주시에서 각각 발생한 화재 사례를 거론하며, 당시 현장에서 이뤄진 진압 방식과 구체적인 대응 실태를 짚었다.윤충식 의원은 “경형 소방차 배치와 우회 진입로 확보 등의 노력도 필요하지만, 도로가 좁거나 상습 주차로 진입이 어려운 지역에서는 한계가 있다”며 “소방차가 진입하지 못하는 상황에서도 신속하게 초기진압을 할 수 있는 대책을 함께 마련해야 한다”고 강조했다.이에 대한 대안으로 윤 의원은 감사 현장에서 동영상을 재생하며 울산 동부소방서가 운영 중인 이동식 방수기구함 설치 사례를 제시했다. 수레 형태의 기구함에 소방호스를 보관하는 이 장비는 화재가 났을 때 아파트 관계인이 소방차 진입이 가능한 도로까지 호스를 미리 전개해 두면, 현장에 도착한 소방대가 이를 곧바로 소방차와 연결해 지체 없이 방수에 나설 수 있도록 고안됐다.윤 의원은 도로를 넓히는 등 대규모 토목공사를 거치지 않고도 초기 화재 진압의 한계를 보완할 수 있다는 점에 주목해, 도내 진입장애지역의 여건에 맞춘 시범 도입을 건의했다. 이와 함께 양주소방서의 이동용 비상소화키트 사례도 언급하면서 일선 현장에서 실질적으로 쓰일 수 있는 우수 장비를 도 전역으로 확산해야 한다고 덧붙였다. 이에 대해 소방재난본부장은 이동식 방수기구함과 양주소방서의 이동용 비상소화키트 등을 경기소방 현장에 도입할 수 있도록 적극 검토하겠다고 답변했다.윤충식 의원은 “단 몇 분의 차이가 주민의 생명과 재산을 좌우할 수 있다”며 “단기간에 진입 여건을 개선하기 어려운 지역일수록 새로운 장비와 대응 방식을 적극 검토하고, 우수 사례를 공유해 초기진압 역량을 높여 달라”고 당부했다.이와 더불어 윤 의원은 소방공무원법 개정에 따라 시행되는 전국 단위 통합승진심사와 관련해 경기도 차원의 의견 제출 여부와 향후 인사 운영에 미칠 파장을 살폈다. 특히 타 시도에 비해 소방준감 정원이 많은 경기도의 특성상, 다른 지역 소속 공무원이 승진과 함께 전입해 오면 도내에서 오랫동안 근무해 온 직원들의 승진 기회가 상대적으로 좁아지고 조직 전반의 사기 저하로 이어질 수 있다는 우려를 나타냈다.끝으로 윤충식 의원은 “인사권은 조직의 자율성과 책임성을 유지하고 구성원에게 공정한 기회를 보장하는 중요한 권한”이라며 “경기도에서 오랫동안 헌신하고 역량을 쌓아 온 소방공무원들이 불이익을 받지 않도록 경기도의 입장을 적극 전달하고, 승진 기회와 인사상 권익을 보장하는 데 힘써 달라”고 주문했다.양승현 리포터