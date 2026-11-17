○ 국중범 위원장 “수험생 여러분의 모든 도전과 가능성을 응원합니다”
|▲국중범 위원장을 비롯한 경기도의회 교육기획위원회 위원들이 17일 경기도교육청 종합감사 현장에서 2027학년도 수능 대박 기원 손피켓을 들고 수험생을 응원하고 있다. (사진=경기도의회)
경기도의회 교육기획위원회(위원장 국중범, 더불어민주당, 성남4)가 2027학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞둔 17일 경기도교육청 종합감사 현장에서 수험생들을 향한 따뜻한 응원과 격려의 뜻을 전했다.
이날 교육기획위원회 소속 위원들은 경기도교육청 종합감사 오전 일정을 마무리한 뒤 한자리에 모여, 수험생들이 그동안 갈고닦은 기량을 유감없이 발휘하고 새로운 출발을 힘차게 내딛기를 기원하는 퍼포먼스를 진행했다.
이 자리에서 국중범 위원장은 막바지 준비에 매진하는 수험생들을 향해 “수능을 앞두고 마지막까지 최선을 다하고 있는 수험생 여러분 모두에게 아낌없는 박수를 보낸다”며 “그동안의 준비와 노력이 시험장에서 빛을 발하고, 스스로 만족할 수 있는 결과를 얻기를 바란다”고 말했다.
또한 시험 결과에 얽매이지 않고 당당하게 미래를 설계해 나가기를 당부하는 메시지도 함께 건넸다. 국 위원장은 “수능은 인생의 중요한 과정 중 하나이지만, 여러분의 미래와 가능성을 단 한 번의 시험으로 평가할 수는 없다”며 “시험 결과와 관계없이 지금까지 최선을 다해 온 자신을 자랑스럽게 여기고, 앞으로 펼쳐질 더 넓은 세상을 향해 당당히 나아가길 바란다”고 격려했다.
끝으로 국 위원장은 향후 위원회 차원의 지원 의지를 강조하며 “경기도의회 교육기획위원회는 학생들이 각자의 꿈과 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 교육 현장의 목소리에 귀 기울이고, 학생 중심의 교육환경을 조성하기 위한 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.
양승현 리포터