

▲국중범 위원장을 비롯한 경기도의회 교육기획위원회 위원들이 17일 경기도교육청 종합감사 현장에서 2027학년도 수능 대박 기원 손피켓을 들고 수험생을 응원하고 있다. (사진=경기도의회)



▲국중범 경기도의회 교육기획위원장이 17일 경기도교육청 종합감사 현장에서 2027학년도 대학수학능력시험 수험생을 응원하는 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회(위원장 국중범, 더불어민주당, 성남4)가 2027학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞둔 17일 경기도교육청 종합감사 현장에서 수험생들을 향한 따뜻한 응원과 격려의 뜻을 전했다.이날 교육기획위원회 소속 위원들은 경기도교육청 종합감사 오전 일정을 마무리한 뒤 한자리에 모여, 수험생들이 그동안 갈고닦은 기량을 유감없이 발휘하고 새로운 출발을 힘차게 내딛기를 기원하는 퍼포먼스를 진행했다.이 자리에서 국중범 위원장은 막바지 준비에 매진하는 수험생들을 향해 “수능을 앞두고 마지막까지 최선을 다하고 있는 수험생 여러분 모두에게 아낌없는 박수를 보낸다”며 “그동안의 준비와 노력이 시험장에서 빛을 발하고, 스스로 만족할 수 있는 결과를 얻기를 바란다”고 말했다.또한 시험 결과에 얽매이지 않고 당당하게 미래를 설계해 나가기를 당부하는 메시지도 함께 건넸다. 국 위원장은 “수능은 인생의 중요한 과정 중 하나이지만, 여러분의 미래와 가능성을 단 한 번의 시험으로 평가할 수는 없다”며 “시험 결과와 관계없이 지금까지 최선을 다해 온 자신을 자랑스럽게 여기고, 앞으로 펼쳐질 더 넓은 세상을 향해 당당히 나아가길 바란다”고 격려했다.아울러 수험생들의 여정을 뒷받침해 온 교육 가족의 노고도 되새기며 “수험생들이 자신의 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 곁에서 힘이 되어주신 학부모님과 선생님들의 헌신에도 깊이 감사드린다”고 덧붙였다.끝으로 국 위원장은 향후 위원회 차원의 지원 의지를 강조하며 “경기도의회 교육기획위원회는 학생들이 각자의 꿈과 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 교육 현장의 목소리에 귀 기울이고, 학생 중심의 교육환경을 조성하기 위한 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터