

▲김회철 경기도의원(앞줄 오른쪽 두 번째)이 16일 경기도의회 본회의장에서 열린 제41회 청소년의회교실에서 화성 봉담중학교 학생들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 김회철 의원(더불어민주당, 화성6)이 16일 경기도의회에서 개최된 ‘제41회 청소년의회교실’에 자리해 화성시 봉담중학교 학생들과 학교생활 전반 및 교육정책 현안을 두고 폭넓게 소통했다.봉담중학교 학생자치회 소속 학생 15명이 함께한 이날 행사에서 참가 학생들은 자유발언을 비롯해 ‘교내 폰프리 정책 시행 조례안’을 주제로 한 찬반토론과 표결에 직접 참여하며 지방의회의 민주적 의사결정 절차를 생생하게 경험했다. 뒤이어 마련된 ‘도의원과의 만남’ 시간에는 쓰레기 무단투기 문제부터 노후 학교시설 정비, 학생자치 활성화 방안, 폰프리 정책, 진학 고민 및 지역 간 교육격차 해소에 이르기까지 다채로운 질의가 쏟아졌다.먼저 김 의원은 노후 학교시설 개선을 둘러싼 질문에 대해 과거 봉담중학교 정문 계단에 안전난간과 미끄럼 방지시설을 설치했던 사례를 들며 “학교시설은 시간이 지나면 낡고 고쳐야 할 곳이 생기는 만큼, 불편한 부분은 학교와 교육지원청에 적극적으로 건의해 달라”고 말했다.이어 학생들의 목소리가 실제 학교 운영에 충분히 반영되지 않는다는 고민에 대해서는 “공동체 생활에 규칙은 필요하지만 지나치게 학생들을 얽매는 규칙은 개선해 나갈 필요가 있다”며 학생자치 활동을 매개로 자신들의 의견을 능동적으로 개진해 달라고 독려했다.또한 교내 폰프리 정책과 관련해서는 제도의 실질적인 효과를 검증하기까지 일정한 시간이 소요된다는 점을 짚으며 “정책을 실제로 경험하는 것은 학생들인 만큼 직접 느껴보고 부족하거나 맞지 않는 부분이 있다면 적극적으로 의견을 내는 것이 중요하다”고 강조했다.끝으로 김 의원은 진학 정보의 비대칭성과 지역 간 교육격차 문제에 대해서도 “교육당국의 역할과 이를 감시·견제하는 도의회의 역할이 중요하다”며 “학생들이 제기한 문제들을 지속적으로 살펴보고, 봉담에서 성장하는 학생들이 지역에 대한 자긍심을 갖고 미래의 인재로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터