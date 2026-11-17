

▲김성수 위원장(앞줄 왼쪽 네 번째)을 비롯한 경기도의회 교육행정위원회 위원들이 17일 2027학년도 수능 대박 기원 피켓을 들고 수험생을 응원하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회(위원장 김성수)가 17일 「2027학년도 대학수학능력시험」을 앞둔 도내 수험생들에게 따뜻한 응원과 격려의 뜻을 전하는 한편, 교육당국에 안전하고 공정한 시험장 운영을 위한 만반의 대비를 주문했다.현재 행정사무감사 일정을 소화하고 있는 교육행정위원회 소속 위원들은 이날 수능 대박을 기원하는 손피켓을 함께 들고 수험생들을 향한 응원의 마음을 모았다. 이와 함께 경기도교육청 관계자들에게는 수능 당일 시험장 안전 관리와 우발적인 돌발상황 대처, AI를 악용한 부정행위 차단 등 시험 운영 전반에 걸쳐 한 치의 빈틈도 없도록 책임감 있게 관리해 달라고 요청했다.김성수 위원장은 “올해 수능에 응시하는 경기지역 수험생은 16만 3천 600여 명으로 전국 수험생의 약 30퍼센트에 달하는 전국 최대 규모”라며 “그동안 수많은 노력과 인내로 자신의 꿈을 향해 달려온 수험생 여러분이 긴장하지 않고 그동안 쌓아온 실력을 마음껏 발휘해 원하는 결실을 맺기를 진심으로 응원한다”고 밝혔다.또한 수험생들이 안정적인 여건 속에서 시험을 치를 수 있도록 지원하는 일선 현장의 역할도 거듭 환기했다. 김 위원장은 “수험생들이 오롯이 시험에만 집중할 수 있는 환경을 만드는 것은 교육당국의 중요한 책무”라며 “수능의 원활한 진행을 위해 현장에서 애쓰실 2만여 명의 교직원과 관계자 여러분께 감사드리며, 시험이 끝나는 순간까지 안전관리와 시험장 운영, 감독 업무에 한 치의 소홀함도 없도록 만전을 기해달라”고 당부했다.특히 최근 사회적 우려가 커지고 있는 스마트 안경 등 첨단 전자기기를 이용한 신종 부정행위 가능성에 대해서도 철저한 사전 차단을 촉구했다. 김 위원장은 “수능은 모든 수험생에게 공정한 기회가 보장되어야 하는 국가적 시험인 만큼, 사소한 허점도 발생하지 않도록 사전 점검과 현장 대응체계를 철저히 갖춰야 한다”며 “경기도교육청은 새로운 유형의 부정행위 가능성까지 면밀히 살펴 공정하고 신뢰받는 수능이 될 수 있도록 각별히 대비해 달라”고 강조했다.한편 경기도의회 교육행정위원회는 김성수 위원장(안양1, 민주)과 엄교섭 부위원장(용인11, 민주), 김현석 부위원장(과천, 국힘)을 포함해 오지훈(하남3, 민주), 김영훈(화성3, 민주), 손성익(파주3, 민주), 심상록(광명1, 민주), 이윤승(고양12, 민주), 이주현(안성1, 민주), 장경임(비례, 민주), 정석원(양주2, 민주), 정현미(남양주8, 민주), 최명진(김포1, 민주), 최미금(비례, 국힘), 최찬민(수원6, 민주) 의원 등 총 15명의 위원으로 구성돼 활동하고 있다.양승현 리포터