

▲경기도의회 건설교통위원회가 17일 소관 기관을 대상으로 2026년 행정사무감사 종합감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)



▲고찬석 경기도의회 건설교통위원장이 17일 열린 2026년 행정사무감사 종합감사에서 의사봉을 두드리고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회(위원장 고찬석)가 지난 9일부터 돌입한 2026년 행정사무감사에서 건설국과 교통국 등을 상대로 재감사까지 실시하며 집행기관의 행정집행 투명성과 효율성 강화를 주문한 끝에, 17일 종합감사를 마지막으로 9일간의 일정을 모두 마무리했다.이번 감사에서 건설교통위원회는 첫날인 9일 건설국과 경기도건설본부를 상대로 한 감사부터 집행기관의 부실한 자료 제출과 수감 준비 부족 문제를 엄중히 지적하며 감사 중단과 정회를 선언하는 등 강도 높은 검증을 예고했다.이튿날인 10일 진행된 철도항만물류국, 경기국제공항추진단, 경기평택항만공사 감사에서는 어려운 재정 여건 속에서 도민의 교통편의 증진을 위한 철도사업 추진과 국제공항 건립의 타당성 등 사업 추진의 우선순위 설정에 만전을 기할 것을 촉구했다.이어 11일 열린 교통국과 경기교통공사, 경기도교통연수원 감사에서는 버스공공관리제의 투명한 운영과 관리·감독 강화 방안에 위원들의 질의가 이어졌으나, 집행부의 모호한 답변과 자료 제출 지연이 반복되면서 감사가 중단되는 상황을 맞기도 했다.12일에는 현장 중심의 의정활동을 위해 평택항만공사와 중부권 버스공영차고지를 직접 찾는 현지 확인에 나섰다. 위원들은 이 자리에서 경기도 유일의 물류항만인 평택항 활성화 대책과 공영차고지 확충 방안 등을 현장에서 함께 모색해 나가기로 뜻을 모았다.이후 16일 열린 교통국 및 건설국 소관 종합감사에서는 감사 기간 내내 문제가 됐던 자료 제출 미흡과 불성실한 답변 태도의 시정을 재차 요구하는 한편, 위원들이 짚어낸 문제점들을 조속히 개선하고 주요 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 내년도 본예산 반영에 총력을 기울여 달라고 당부했다.마지막 날인 17일 철도항만물류국, 경기국제공항추진단, 경기평택항만공사를 대상으로 한 종합감사에서는 제5차 국가철도망구축계획과 철도지하화통합개발 종합계획에 경기도 내 주요 노선이 반영될 수 있도록 적극 나설 것을 주문했으며, 국제공항 추진 타당성 확보와 물류항만 활성화 등에 대해서도 세심한 노력을 기울여 달라고 거듭 요청했다.고찬석 위원장은 “올해 행정사무감사에서는 집행기관의 행정집행 투명성과 실효성 문제가 집중적으로 제기되었다”면서 “지적한 문제의 개선 방안 마련을 위해 위원회 차원에서 끝까지 검증할 것”이라고 강조했다.양승현 리포터