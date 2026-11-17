SH는 행감에서 추가 대여·출자·지급보증 요청이나 검토 사안 없다고 답변

노 의원, 서울시에 SH 추가 부담을 막을 기준과 대여금 회수계획 공개 요구



17일 열린 제340회 정례회 제2차 본회의 시정질문에서 오세훈 시장(왼쪽)에게 질의하는 노성철 의원(오른쪽). 서울시의회 제공

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서울시의회 노성철 의원(동작구·주택공간위원회)은 17일 열린 제340회 정례회 제2차 본회의 시정질문에서 오세훈 서울시장에게 한강버스 수입이 예상보다 줄거나 민간 투자가 늦어지더라도 서울시가 SH에 추가 대여·출자·지급보증을 요청하지 않겠다고 약속할 수 있는지 물었다. 오 시장은 “지금은 약속할 수 없죠”라고 답했다.노 의원이 공개한 행정사무감사 자료에 따르면 SH는 기존 약정에 따른 미집행분 외에 추가적인 대여나 출자, 지급보증을 요청받은 적도 검토한 사안도 없다고 선을 그었다.이에 대해 오 시장은 시정질문 답을 통해 운영사의 자체적인 노력과 민간 금융권 차입이 우선이라는 입장을 밝혔다. 다만 SH가 대주주로서 이미 투입한 자금을 회수하려면 사업이 안정적으로 계속 운영될 수 있도록 뒷받침할 필요가 있다고 덧붙였다.노성철 의원은 오 시장도 SH의 가장 중요한 역할로 주택 개발을 꼽았다며, 한강버스 수입이 전망에 못 미칠 때마다 SH가 추가 부담을 지는 구조가 돼서는 안 된다고 지적했다. 이어 서울시가 시민 앞에 누가 책임지고 언제부터 얼마씩 돌려받을지 밝혀야 한다고 요구했다.류정임 리포터