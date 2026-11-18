새달 1일 용산 서울광역청년센터

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서울시는 연말연초 이사철을 앞두고 전월세 계약을 준비하는 청년들을 위해 다음 달 1일 용산구 서울광역청년센터에서 ‘청년 전세사기피해예방 현장설명회’를 개최한다고 17일 밝혔다.올해 마지막으로 열리는 설명회는 전세사기 예방 특강, 전문가 일대일 맞춤 상담, 서울시 주거지원 정책 안내 등 3개 프로그램으로 진행된다. 특강에서는 △전월세 계약 전 확인사항 △계약서 작성 시 주의점 △계약 후 보증금 보호 방법 등 전세사기 위험과 예방법을 실제 사례를 중심으로 설명한다.서울시 전월세종합지원센터 소속 변호사와 피해상담 공무원은 현장에서 일대일 법률·행정 상담을 제공한다. 청년들은 개별 계약과 관련한 고민부터 전세사기 피해 구제 절차까지 상담받을 수 있다. 참가 신청은 18~20일 서울주거포털이나 홍보포스터에 안내된 신청 링크를 통해 할 수 있다.명노준 시 주택실장은 “전세사기 피해를 예방하려면 계약 전 꼼꼼히 확인하고, 피해가 우려되는 상황은 전문가에게 신속하게 도움을 받는 것이 중요하다”며 “청년들이 전월세 계약에 실질적인 도움을 받길 기대한다”고 말했다.이범수 기자