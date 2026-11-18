서울 공동개최 불발, 경쟁력 약화

문체부·예산처 심사 전망도 ‘흐림’

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전북의 2036 하계올림픽 유치 계획에 비상이 걸렸다. 서울과 공동개최 무산으로 국제경쟁력이 크게 저하되면서 전략 수정이 불가피해졌기 때문이다.17일 전북도에 따르면 도는 서울시와 공동개최를 논의하던 2036년 올림픽 유치 계획을 단독 개최로 선회했다. 지난 12일 이원택 지사와 오세훈 시장이 만난 자리에서 양측의 현실적 여건과 입장을 존중해 별도의 합의 없이 협의를 마무리하기로 한 것이다.전북은 ‘지방도시 연대 저비용 고효율 올림픽 유치 계획’을 고도화해 이달 말 국제올림픽위원회(IOC) 미래유치위원회의 국가별 화상 발표와 내년 3월 전략대화 대상 도시 선정에 주력한다는 방침이다.그러나 전북의 올림픽 단독 개최 역량은 경기장, 숙박시설, 재정 등 모든 면에서 높은 점수를 받기 어렵다는 평가다. 경기장의 경우 전북의 32개 경기장을 중심으로 서울 9개, 전남광주 4개, 충북과 대구 각 1개 경기장을 활용하겠다는 구상이지만 올림픽 경기에 적합한 시설 개보수 비용 부담이 과제다. 서울 등 각 지방자치단체와 협의도 매끄럽지 못할 가능성을 배제할 수 없다.특히, 5성급 호텔이 1개도 없는 전북이 IOC가 요구하는 4만여실의 숙박시설을 충족시킬 방안이 가장 큰 관건이다. 크루즈선박 임대 등 여러 방안이 논의되고 있으나 경기장과의 거리, 비용 등 해결 방안이 난감한 실정이다.수조원의 예산 부담도 전북의 재정 형편으로는 불가능에 가깝다. 이 같은 제반 여건을 고려할 때 전북의 올림픽 유치 계획은 문화체육관광부의 국제 경기대회 유치 심사위원회와 기획예산처의 국제행사심사위 등 정부의 1차 관문을 통과하기 힘들다는 전망이 나온다.실제로 문체부는 서울 공동 개최를 전제로 국제 대회 유치 심사에 적극 협력하겠다는 의사를 전북에 전했던 만큼 달라진 상황에 냉소적인 입장인 것으로 알려졌다.더구나 기획처가 대규모 국제행사와 관련 정부 보증에 난색을 보일 경우 전북의 올림픽 유치전에서 중도하차할 수밖에 없다.전주 임송학 기자