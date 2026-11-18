서산 현대로템 제2시험동 준공

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충남도가 대한민국 항공우주 기술 자립을 위한 ‘극초음속 추진기관’ 핵심 기반시설을 품었다. 박수현 충남지사는 17일 서산시 현대로템 항공우주추진시험장에서 열린 제2시험동 준공식에 참석해 도와 미래 항공우주산업 발전을 위한 협력 의지를 전달했다.제2시험동은 1998년 구축된 제1시험동에 이어 항공우주용 추진기관의 시험평가 역량 확충을 위해 추가 조성한 시설이다. 극초음속 비행체용 추진기관과 재사용 우주발사체에 활용되는 메탄 엔진, 우주발사체 상단 엔진 등 차세대 엔진 연구개발과 시험평가를 수행한다.극초음속 추진기관은 음속의 5배 이상으로 비행하는 비행체에 적용되는 핵심 기술로, 미래 국방 및 항공우주 분야에서 전략적 중요성이 커지고 있다. 이날 준공식에서는 10t급 메탄 연소기 시험 시연도 진행됐다.도는 이번 시험장이 항공우주 관련 기술의 연구개발과 시험평가 역량을 높이고 기술 자립을 위한 핵심 기반이 될 것으로 기대하고 있다. 박 지사는 “천수만 일원의 항공우주 및 방위산업 시설 연계 등으로 시너지를 높여 충남을 미래 항공우주산업의 중심지로 육성해 나갈 계획”이라고 말했다.서산 이종익 기자