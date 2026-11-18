8회공연… 평균 3만인파 몰려

뚝섬 외인 카드매출 448.7%↑

내년 드론 1500대… 협업 강화



지난달 31일 서울 뚝섬한강공원에서 열린 ‘한강 드론 라이트쇼’ 모습. 서울시 제공

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올해 24만명이 넘는 관람객이 찾은 ‘한강 드론 라이트쇼’가 주변 상권에 활기를 불어넣은 것으로 확인됐다. 특히 외국인 관광객이 대거 몰리면서 뚝섬한강공원 인근 상권의 외국인 카드 매출은 평소보다 약 449% 급증했다. 한강 드론쇼가 관광객 유치를 넘어 지역경제 활성화에도 기여하고 있다는 평가다.서울시는 지난 4~10월 여의도·뚝섬·잠실한강공원에서 열린 ‘2026 한강 드론 라이트쇼’ 8회 공연에 총 24만 782명이 방문했다고 17일 밝혔다. 회당 평균 관람객은 3만 98명으로 첫해인 2023년(1만 1305명)의 2.7배, 지난해보다 7.2% 증가했다.외국인 관람객은 6만 2555명으로 전체의 26%를 차지했다. 특히 지난 4월 10일 여의도에서 열린 ‘BT21 인 서울’ 공연 때는 관람객의 49.6%가 외국인이었다.관람객 증가에 따라 주변 상권도 활기를 띠었다. 공연이 열린 8일간 행사장 인근 상권의 카드 매출은 약 30억 6000만원으로 평소보다 21.6% 늘었다. 외국인 카드 매출은 7억 9000만원으로 74.1% 증가했다. 특히 6차례 공연이 열린 뚝섬 일대의 카드 매출은 43.3%, 외국인 카드 매출은 448.7% 급증했다.공연과 연계한 지역상권 활성화 프로그램도 성과를 거뒀다. 배달의민족과 자양전통시장이 함께한 K-푸드 체험 프로그램이 호응을 얻었으며, 직거래장터인 ‘농부의 시장’은 드론쇼 개최 3일간 1억 4400만원의 매출을 올렸다. 일평균 매출은 드론쇼가 없는 날보다 47.7% 높았다.해외에서도 관심이 뜨거웠다. 지난달 31일 뚝섬한강공원에서 드론 2000대를 동원해 선보인 ‘마블 스페셜’ 공연 영상은 유튜브 조회수 900만회를 돌파했다. 조회수의 81%가 해외에서 발생했고, 영국과 멕시코 등 12개국 언론에서도 소개됐다.서울시는 내년에는 공연에 투입하는 드론을 1200대에서 1500대로 늘리고 글로벌 캐릭터 협업과 지역상권 연계를 강화할 계획이다. 조성호 시 관광체육국장은 “한강 드론 라이트쇼는 국내외 관광객의 사랑을 받는 야간관광 콘텐츠로 성장했다”며 “세계인의 관심이 서울 방문과 체류·소비로 이어지도록 하겠다”고 말했다.김소희 기자