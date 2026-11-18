AI 감시 도입, 안전본부 신설

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대구시가 도시철도 3호선에 대한 대대적인 민관 합동 안전점검에 나섰다. 두 달 사이 세 차례나 고장으로 열차 운행이 지연된 만큼 근본적인 재발 방지책을 마련하겠다는 취지다.17일 대구시 등에 따르면 이날부터 20일간 3호선 고장 원인 규명과 재발 방지책 마련을 위한 ‘민관 합동 점검단’이 운영된다.점검단장은 오영태 국립한국교통대 명예교수가 맡는다. 차량·전기·안전 등 3개 분야 민간 전문가 9명과 시 철도시설과장 등 총 10명으로 꾸려졌다. 항공·철도사고조사위원회 조사단장 출신 전문가와 안전 분야 시민단체도 합류했다. 점검단은 현장 설비 점검과 과거 정비 이력 분석을 거쳐 근본 원인을 찾아낼 방침이다.대구교통공사의 유지관리 체계도 대폭 손질된다. 기존 주기 점검아 아닌 부품 상태에 따라 선제 교체하는 예방정비로 전환하고, 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반 실시간 상태감시 시스템을 도입한다. 또 전담 조직인 ‘안전본부’를 신설하고 3호선 관제를 1·2호선과 통합해 초기 대응력을 키운다. 안전안내문자도 열차 운행 지연 기준을 20분 이상으로 앞당긴다.대구 민경석 기자