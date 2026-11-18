통신단절용 이중통신망·ESS 구축



확장형 재난지휘차.

울산소방본부 제공

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울산소방본부가 국가산업단지 사고 등 재난 위기 상황에서 현장 지휘 기능을 높이기 위해 최첨단 ‘확장형 재난지휘차’를 도입했다.울산소방본부는 17일 울산시청 마당에서 확장형 재난지휘차 시연회를 열고 본격적인 운영에 들어갔다. 지난달 재난관리기금 약 10억원을 투입해 제작된 지휘차는 119특수대응단에 배치됐다.14t급 대형 차량을 기반으로 제작된 차량은 측면을 확장할 경우 폭이 기존 2.49m에서 4.49m로 넓어져 넉넉한 공간이 확보된다. 차량 내·외부에 대형 전자칠판과 전광판, 영상회의 시스템을 갖춰 관계기관 및 시민과 실시간 상황 공유가 가능하다. 또한 실시간 드론 영상과 지휘차 간 영상 전송 기능을 통해 신속한 현장 판단과 지휘를 지원한다.재난 현장의 통신 단절에 대비해 LTE와 저궤도 위성통신을 결합한 이중 통신망을 구축, 열악한 환경에서도 안정적인 정보 공유가 가능해졌다. 에너지저장장치(ESS)도 탑재해 공회전 없이 장비에 전력을 원활히 공급하며 소음과 매연을 크게 줄였다. 울산소방본부 측은 “실전 같은 훈련을 통해 현장 대응 역량을 꾸준히 높이겠다”고 말했다.울산 조원일 기자