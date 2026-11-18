광양만의 자산 차별화된 경험 제공

체류와 소비 이끌어 상권·소득 연결



박성현 전남광주 광양시장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“광양시만이 갖고 있는 자산을 세계가 찾는 관광 경쟁력으로 만들겠습니다.”박성현 전남광주 광양시장은 17일 서울신문과의 인터뷰에서 “광양이 가진 고유한 자산을 새로운 여행의 가치로 전환하는 데 관광정책의 핵심을 두고 있다”며 “자연과 산업, 해양과 문화가 공존하는 도시의 특성을 살려 관광객에게는 차별화된 경험을 제공하고, 지역에는 실질적인 경제적 효과로 이어지도록 하겠다”고 이같이 강조했다.박 시장은 광양이 백운산과 섬진강의 자연환경, 철강산업과 항만, 광양만의 경관을 함께 갖춘 도시라는 점을 관광 경쟁력으로 꼽았다. 그는 “이러한 자산을 각각의 관광 명소로 알리는 데 그치지 않고 서로 연결해 광양에서만 경험할 수 있는 여행 콘텐츠로 발전시키겠다”고 밝혔다.자연을 즐기며 머무는 관광과 광양의 산업적 특색을 살린 관광을 함께 키우겠다는 계획도 내놨다. 박 시장은 “섬진강 생태관광 벨트와 캠핑박람회, 해양공원, 생태 수변길을 통해 자연 속에서 즐기고 머무는 관광을 확대하고 철강과 항만을 활용한 산업관광으로 광양만의 차별성을 분명히 하겠다”고 설명했다.산업관광은 철강과 항만의 역사와 기술, 예술적 가치를 함께 경험하는 콘텐츠로 차별화할 방침이다. 박 시장은 “산업의 역사와 기술, 예술적 가치를 함께 경험할 수 있는 콘텐츠를 개발해 광양을 찾을 이유를 더욱 다양하게 만들겠다”고 강조했다.관광객 수를 늘리는 데 그치지 않고 체류와 소비를 이끌어내는 것도 과제로 제시했다. 박 시장은 “관광객이 많이 방문하는 것만큼 중요한 것은 광양에서 충분히 머물고, 지역의 음식과 특산품을 즐기며, 숙박과 체험에 기꺼이 비용을 지출하도록 하는 것”이라고 짚었다. 이를 위해 관광 콘텐츠 확충과 숙박 기반 강화, 지역 업체와의 협력을 추진한다. 관광객의 소비가 지역 상권과 소득으로 이어지는 구조를 만들겠다는 방안이다.박 시장은 “관광 활성화를 위해 관광자원 간 연결과 교통·이용 편의, 매력적인 상품, 민간 참여가 함께 이뤄져야 한다”며 “시민과 관광업계, 기업, 관계기관이 힘을 모아 사업의 실행력을 높이고, 광양관광의 변화가 시민이 체감하는 지역경제의 활력으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 힘줘 말했다.광양 최종필 기자