8대 핵심사업으로 대전환 박차



포스코가 180억원을 투입해 전남광주 광양 구봉산 정상에 높이 27m 규모로 조성한 파노라마 워크 앞에 관광객들이 입장하기 위해 줄을 서 있다.

광양시 제공



해발 197.3m 광양 망덕산과 배알도 수변을 잇는 898m짜리 공중 하강 체험시설인 ‘섬진강 별빛 스카이’.

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붉게 단풍 든 광양 백운산 자락의 어치 계곡.

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박성현(가운데) 광양시장이 백운산자연휴양림에 내년 8월까지 들어설 산림복지단지 조성 공사를 점검하고 있다.

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17일 광양시에 따르면 국립목포해양대 총장과 여수광양항만공사 사장을 역임한 박 시장은 두 기관 수장으로 있을 때 영업맨으로 불릴 만큼 각지를 직접 다니면서 차별화된 관광 경쟁력의 중요성을 실감했다. 콘텐츠 다변화와 체류 기반 확충을 통해 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있다고 자신한 그는 산업도시라는 정체성을 관광의 약점이 아닌 경쟁력으로 전환하고, 섬진강과 백운산의 자연은 걷기와 생태체험·캠핑으로, 광양만의 해양경관은 가족 여가와 체험으로 발전시킨다는 구상이다. 여기에 웨딩·연회 기능을 갖춘 고급호텔 유치를 더해 관광객의 방문을 숙박과 체류로 확장한다는 포부를 보이고 있다.시는 이를 위해 8대 핵심사업을 추진한다. 섬진강 생태관광 벨트 조성, 섬진강변 캠핑박람회 개최, 대한민국 산업관광 허브 구축, 명품 생태 수변길 조성, 철의 레거시를 활용한 예술·관광 거점 조성, 해양공원 관광화, 도심형 아이·가족 캠핑장 조성, 고급호텔 유치 등이다. 광양의 산업과 자연, 해양과 문화, 여가와 숙박을 하나의 관광 비전 아래 확장해 도시의 고유한 매력을 관광 경쟁력으로 키운다는 전략이다.광양 관광의 출발점은 다른 도시가 쉽게 재현할 수 없는 산업 자산이다. 철강산업과 광양항은 광양의 경제를 이끄는 기반이자 도시의 풍경과 역사를 형성해 온 상징이다. 산업 현장의 규모와 역동성, 그 안에 축적된 기술과 사람의 이야기는 광양에서 경험할 수 있는 고유한 관광 콘텐츠다.핵심사업인 ‘대한민국 산업관광 허브 구축’은 이러한 산업 자산을 여행의 언어로 풀어내는 사업이다. ‘파노라마 워크’와 광양제철소 안에 있는 포스코 복합문화공간 ‘Park(파크)1538 광양’, 광양항 등 산업과 관광을 함께 경험할 수 있는 자원을 활용해 광양형 산업관광 코스를 개발하고, 산업 현장에 대한 이해를 높이는 해설과 체험 콘텐츠를 확충한다.산업의 역사와 상징을 문화예술로 확장하는 ‘철의 레거시, 예술·관광 거점 도시 조성’도 추진한다. 철과 컨테이너 등 광양의 산업을 상징하는 소재를 예술적 자원으로 활용해 전시와 체험, 창작 기능을 갖춘 공간을 조성한다는 구상이다. 산업도시의 정체성을 문화적 경험으로 넓혀 산업관광과 예술관광이 만나는 새로운 거점을 만들어 간다.광양의 산업관광은 생산과 물류의 현장을 넘어 도시의 성장과 기술, 산업의 미래를 경험하는 여행이다. 산업 자산에 문화와 체험을 더함으로써 광양은 자연경관 중심의 관광도시와 구별되는 고유한 여행 영역을 넓혀 간다.포스코가 사업비 180억원을 투입해 구봉산 정상에 폭 13~21m, 높이 27m, 총연장 365m 규모로 조성한 파노라마 워크는 새로운 관광명소로 입소문을 타고 있다. 지난 10일부터 정식 운영을 시작한 체험형 조형물인 파노라마 워크는 하루 평균 3000여명 넘게 찾아오고 있다. 광양만과 이순신대교, 광양제철소, 백운산이 어우러진 풍경을 조망할 수 있고 나선형 경사로 만들어져 길을 따라 걸으며 주변 경관을 감상할 수 있다.섬진강과 백운산은 광양 관광의 외연을 넓힐 핵심 자산이다. 강과 산, 계곡이 빚어내는 풍경에 걷기와 생태체험, 레저와 캠핑을 더해 자연을 보고 지나치는 여행에서 직접 경험하고 머무는 여행으로 발전시킨다는 것이 광양 관광의 복안이다.이를 대표하는 사업이 섬진강 생태관광 벨트 조성이다. 섬진강의 생태적 가치를 바탕으로 탐방과 수변 여가, 체험과 휴식을 아우르는 관광 기반을 확충하고, 강변의 자연을 다채롭게 즐길 수 있는 공간으로 발전시킬 계획이다. 자연을 보전하면서도 그 가치를 여행의 경험으로 확장해 섬진강을 광양의 대표 생태관광 거점으로 키워나간다는 방향이다.백운산의 계곡에서 섬진강을 거쳐 광양만으로 이어지는 자연의 흐름은 걷기 여행으로 확장된다. 산과 강, 바다의 서로 다른 매력을 길로 연결하는 생태 수변길을 조성해 광양의 풍경을 천천히 발견하고 즐기는 여행 기반을 넓힌다. 여기에 섬진강변 캠핑박람회를 더해 자전거와 수상레저, 캠핑 등 야외활동을 결합한 여행 콘텐츠를 선보일 계획이다. 자연 속에서 활동하고 사람들과 어울리며 밤까지 머무는 캠핑 문화를 통해 광양의 새로운 관광 매력을 만들어 간다는 구상이다.시는 섬진강과 백운산을 개별 명소가 아닌 하나의 자연관광 자산으로 바라본다. 걷고, 체험하고, 머무는 다양한 여행 방식을 통해 광양의 자연을 더 깊이 경험하도록 하고, 사계절 찾을 수 있는 생태·레저 관광의 기반을 넓혀 나갈 계획이다.광양만은 산업경관과 수변 풍경이 어우러진 광양의 관광 자산이다. 이순신대교와 국제여객터미널을 품은 해양공원 일대는 카페리 취항에 따른 관광 수요까지 활용할 수 있는 입지적 강점을 갖췄다. 시는 이곳을 경관 감상에 그치지 않고 야간관광과 가족 여가를 함께 즐기는 복합 관광 공간으로 발전시켜나가고 있다.입출항 카페리가 어우러지는 파노라마 경관을 활용해 테마정원과 시그니처 포토존, 체험시설을 조성하고, 물빛정원과 맨발 황톳길, 어린이 물놀이시설 등 사계절 여가 기반을 확충한다. 야간에는 카페리 승선 대기객과 입항 관광객을 겨냥해 해양포차·야시장·문화공연을 운영하고, 지역 농특산물 마켓과 청년 팝업스토어를 결합해 관광객의 체류를 유도하는 한편 지역 상권과 청년 창업에도 활력을 더한다는 구상이다.가족 단위 방문객을 위한 도심형 아이·가족 캠핑장도 만들고 있다. 43개 객실 규모의 숙박시설을 갖춰 1년에 15만명이 찾고 있는 백운산자연휴양림에 내년 8월까지 짚라인 등의 산림레포츠, 유아숲체험원, 숲어울림 등이 들어서는 백운산 산림복지단지를 조성하고 있다. 이곳에 글램핑·카라반·차박 시설을 갖춰 가족 여가 수요를 확보하고 해양공원과 인근 국제여객터미널, 수산물유통센터 등과의 입지적 시너지를 높일 계획이다.박 시장은 “외지인이 무엇을 경험하고, 어디에서 머물며, 무엇을 소비하는지가 관광의 경제적 효과를 결정한다”며 “광양의 매력이 관광객의 경험을 넘어 지역의 소득과 시민의 삶에 보탬이 되도록 관광의 선순환 구조를 만들어 가겠다”고 강조했다.광양 최종필 기자