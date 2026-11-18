

이재준 수원시장이 17일 ‘권선1동 공영주차장’ 준공식에서 축사를 하고 있다. 수원시 제공

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수원특례시가 122대의 차량을 주차할 수 있는 ‘권선1동 공영주차장’을 준공했다.지난해 7월 착공한 권선1동 공영주차장은 옛 권선1동행정복지센터 부지에 연면적 4507.03㎡, 지상 5층 규모로 조성됐다. 투입된 총사업비는 67억원이다.권선1동 일대는 주택과 상가가 밀집해 주차 공간이 부족했던 곳이다.권선1동 공영주차장은 주차면과 통로 사이의 기둥을 최소화해 개방감을 높이고 공사비도 절감했다. 차량 진출입과 주차가 편리하고, 이른바 ‘문콕’ 사고 우려를 줄일 수 있다.또 수원시 공영주차장 최초로 옥상 주차 공간에 지붕을 설치해 옥상에 주차한 차도 비와 눈, 강한 햇볕에 노출되지 않도록 했다.지붕에는 44.64kW 규모의 태양광 발전설비를 설치했다. 연간 25~30t의 탄소배출을 줄이고, 전기요금 약 1200만 원을 절감할 것으로 추산된다.11월 23일부터 12월 13일까지 무료로 시범 운영한 후 12월 14일부터 정식 유료 운영한다.주차 요금은 최초 1시간 무료, 이후 10분당 300원, 1일 최대 7,000원이다. 월 정기권은 주간 6만원, 야간 4만원, 전일 7만원으로 운영할 계획이다.17일 준공식에서 이재준 시장은 “주민들의 숙원이었던 권선1동 공영주차장 건립으로 주민 불편은 줄어들고, 지역 상권에는 활력이 되길 바란다”고 말했다.이어 “시민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 주차 정책을 지속해서 추진하겠다”고 덧붙였다.안승순 기자