

용인시 성복동 행정복지센터 개방화장실 안내문

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용인특례시가 시내버스를 이용하는 시민들의 편의를 돕기 위해 주요 버스정류장 26곳에 인근 개방 화장실 위치와 운영 시간 등이 적힌 안내도를 부착했다.시는 어린아이나 어르신 등이 급하게 화장실을 이용해야 할 때 개방 화장실을 찾지 못해 곤란하다는 시민 의견을 반영해 안내도를 부착했다.안내도에는 화장실의 위치와 운영 시간, 도보로 이동했을 때 거리와 이동 시간을 담았다.안내도가 부착된 버스정류장은 중앙지구대·로하스병원(29413), 처인구청·용인헌혈의집(26419) 등 처인구 6곳과 법화터널입구·물푸레마을(29862), 보정동행정복지센터(29249) 등 기흥구 5곳, 풍덕천2동행정복지센터(29743), 성복동행정복지센터(29010) 등 수지구 15곳이다.이상일 시장은 “모바일 기기 사용이 익숙하지 않은 정보 취약계층이나 급하게 화장실을 찾는 시민들에게 조금이나마 도움을 주기 위해 안내도를 부착했다”며 “안내도의 이용 현황과 시민 의견 등을 살펴본 뒤 유동 인구가 많은 버스정류장을 중심으로 안내도를 순차적으로 확대하겠다”고 말했다.안승순 기자