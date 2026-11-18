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경기 안산시는 안산문화재단과 함께 21일부터 12월 31일까지 안산문화광장 일원에서 ‘2026 안산 겨울 빛의 나라’를 개최한다고 18일 밝혔다.올해 축제는 안산문화광장 썬큰광장부터 갤러리광장까지 이어지는 공간을 다채로운 조명과 체험시설로 꾸며 시민과 관광객에게 특별한 겨울밤의 추억을 선사한다. 대형 조형물과 사진 촬영 공간 등 일부 시설은 내년 1월 17일까지 운영한다.축제의 대표 볼거리는 광장 곳곳에 조성되는 3개의 빛 주제 구역이다.에이(A)구역 ‘임팩트존’에는 대형 크리스마스트리와 조명 꽃밭을 설치해 화려한 겨울 풍경을 연출하고 비(B)구역 ‘상호작용(인터랙션)존’에서는 대형 회전목마와 캐릭터 사진 촬영 공간을 즐길 수 있다. 그리고 시(C)구역 ‘몰입존’은 오로라와 반딧불이 조명을 활용해 이색적인 야간 산책 공간으로 꾸며진다.기존 24인승 어린이용 회전목마는 42인승 대형 회전목마로 확대했고 추운 날씨에도 편안하게 머물 수 있도록 ‘별빛쉼터 공기 지붕’을 마련한다.축제의 시작을 알리는 점등식은 21일 오후 6시 썬큰광장에서 열린다. 시민이 함께하는 점등 행사에 이어 가수 전상근, 팝페라팀 베니앤, 클래식 연주팀 지아앙상블이 축하공연을 펼친다.지역 상권 활성화를 유도하기 위해 축제 기간 당일 안산시 관내에서 소비한 영수증을 제시하면 회전목마 이용료를 50% 할인된 1,000원에 이용할 수 있다.이민근 시장은 “올해는 다채로운 빛의 주제 구역과 대형 회전목마, 별빛쉼터 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 볼거리와 체험시설을 준비했다”며 “시민들이 가족, 연인, 친구와 함께 빛으로 물든 안산의 겨울밤을 즐기며 따뜻하고 특별한 추억을 만들길 바란다”고 말했다.안승순 기자