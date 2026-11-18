직원 1인당 근무공간 5.47~5.79㎡… 권장면적 7㎡ 수준에 못 미쳐

여성 직원 휴게실 3개소, 남성 일반 직원 전용 휴게실은 전무… 휴식권 보장 필요

직원 인사 고충 전년 대비 75% 증가… “쾌적한 근무환경과 체계적인 조직관리 마련해야”



질의하는 유기훈 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 유기훈 의원(도봉구 제3선거구)은 지난 16일 서울시의회 운영위원회 회의실에서 열린 의회사무처 행정사무감사에서 직원들의 과밀한 근무공간과 휴게시설 부족, 인사 고충 증가 문제를 지적하며 직원들의 근무환경 개선과 체계적인 조직관리 대책 마련을 촉구했다.유 의원은 “서울시의회 직원 1인당 근무공간이 약 5.47~5.79㎡로 제시된 권장면적 7.0~7.2㎡에 미치지 못한다며, 일부 전문위원실과 정책지원관 사무공간의 과밀 문제가 심각하다”고 지적했으며 “직원들이 좁은 공간에 밀집해 근무하고, 서류와 집기류까지 쌓여 있어 업무에 집중하기 어려운 환경”이라며 “직원들이 쾌적한 환경에서 근무해야 의원들의 의정활동도 충실하게 지원할 수 있다”고 강조했다.이에 김용석 의회사무처장은 “일부 전문위원실과 정책지원관 근무공간이 열악한 점을 인정하며, 향후 조직개편과 사무실 재배치 과정에서 공간 부족 문제를 최대한 해소하겠다”고 답변했다.유 의원은 이와 함께 직원 휴게시설의 불균형 문제도 도마에 올렸다. 현재 본관과 별관에 여성 직원 휴게실은 3개소가 마련된 반면 남성 일반 직원을 위한 전용 휴게시설은 전무하다고 지적했다.아울러 서울시 공유재산 및 물품 관리 조례의 면적 기준을 근거로 삼아 직원들의 실질적 휴식권 보장을 위해 공간 배치의 적정성을 전면 점검해야 한다고 강조했다. 장시간 근무하는 직원들이 편히 쉴 공간조차 부족한 실정은 조속히 시정해야 하며 성별이나 직급과 무관하게 누구나 이용 가능한 적절한 휴식공간을 확보해야 한다는 주문이다.나아가 의회사무처 내 직원 인사 고충 접수 건수가 전년도 12건에서 올해 21건으로 75퍼센트나 급증한 배경을 따져 물으며 일부 전문위원실과 운영지원과 등에 고충이 집중된 원인을 추궁했다. 이에 대해 김 처장은 일부 부서의 과도한 업무량 발생을 시인하면서 접수된 인사 고충의 절반 이상을 조치에 반영했고 일부 상임위에서는 직원 의사를 수렴해 전보 발령을 단행했다고 해명했다.유 의원은 “인사 고충이 전년 대비 75%나 증가했다는 것은 조직관리 전반을 점검해야 할 사안”이라며 “직원들의 고충을 사전에 파악하고 해소할 수 있는 체계적인 관리·지원 시스템이 필요하다”라고 강조했다.끝으로 유기훈 의원은 “직원들이 안정적이고 쾌적한 환경에서 일할 수 있어야 의정활동 지원의 질도 높아질 수 있다”라며 “의회사무처는 사무공간 재배치와 휴게시설 확충, 인사 고충 해소 등을 종합적으로 검토해 실효성 있는 근무환경 개선대책을 마련해야 한다”라고 당부했다.이어 상임위원회별 직원 대기공간과 근무환경을 면밀히 조사하고, 장시간 대기하거나 공간이 과밀한 부서에 대한 우선적인 개선방안을 마련할 것을 요청했다.류정임 리포터