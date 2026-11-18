“함께 나누는 것이 농사이고 농심(農心)의 본질”

김장나눔 통해 이웃사랑 실천하는 서울농수산식품공사와 가락시장 유통인들에게 감사 전해



지난 16일 서울시농수산식품공사가 개최한 ‘2026 가락시장 김장나눔 시민대축제’에 참석한 이준형 서울시의회 기획경제위원장. 서울시의회 제공



축사하는 이준형 기획경제위원장. 서울시의회 제공



지난 16일 서울시농수산식품공사가 개최한 ‘2026 가락시장 김장나눔 시민대축제’에 참석한 이준형 기획경제위원장. 서울시의회 제공

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이준형 서울시의회 기획경제위원장(더불어민주당, 강동3)은 지난 16일 서울시농수산식품공사가 개최한 ‘2026 가락시장 김장나눔 시민대축제’에 참석해 이웃사랑을 실천하는 행사 관계자와 자원봉사자들에게 감사의 뜻을 전했다.가락시장 김장나눔 행사는 2008년부터 이어져 온 전통 깊은 자선 활동으로 올해는 ‘우리 이웃 곁에 언제나, 가락시장’이라는 구래 아래 개최되었으며, 서울농수산식품공사와 가락시장 유통인들이 뜻을 모아 김장김치를 담가 소외된 이웃에게 전하며 지역사회 전반에 따뜻한 나눔의 온기를 확산한다.이날 이 위원장은 축사를 통해 우리 국민의 식탁에서 쌀과 김치가 지닌 각별한 의미를 되새기고 행사의 취지를 조명했다.특히 “예부터 콩을 심을 때 세 알을 심어 한 알은 새에게, 한 알은 땅속 벌레에게, 나머지 한 알은 사람이 먹도록 했다는 이야기가 있다”며, “이처럼 함께 나누는 것이 농사이고 농심(農心)의 본질”이라고 강조하고, 이러한 가치를 실천하는 서울농수산식품공사와 가락시장 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.이어 이 위원장은 지난 2018년 서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 시작했을 무렵 가락시장 농산물 가격이 일반 도매상보다 높았던 이유를 질의했던 일화를 꺼내놓았다. 생산자부터 유통 및 판매 종사자까지 모두가 더불어 살아가는 상생의 구조를 이해하게 되었다며, 그때 얻은 깨달음과 나눔의 가치를 지금까지 의정의 지침으로 삼고 있다고 밝혔다.끝으로 이준형 위원장은 이러한 가치가 우리 사회 전반으로 확산되어, 모두가 행복한 서울과 대한민국으로 이어지기를 바란다는 뜻을 전했다.한편, 이날 행사에는 기획경제위원회 이준형 위원장을 비롯해 이효진 부위원장, 박규남, 유주동, 이영숙, 이문재, 채유미, 허윤정 의원이 함께 참석했으며, 김장김치를 담그며 이웃을 위한 따뜻한 나눔에 동참했다.류정임 리포터