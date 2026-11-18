

정명근 화성시장이 그냥드림 사업장에서 지급하는 품목들을 점검하고 있다. 화성시 제공



10일 병점무료급식소 인근에서 열린 무료급식 경로식당 연계 ‘찾아가는 그냥드림’ 부스. 화성시 제공

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화성특례시의 ‘찾아가는 그냥드림’이 행정의 복지 사각지대 위기가구를 현장에서 선제적으로 발굴하고 실질적인 공적 돌봄망으로 연결하며 시민과 지역사회의 큰 주목을 받고 있다.시는 기존 그냥드림 사업장(푸드뱅크·마켓) 방문이 어려운 교통 취약지역 주민과 거동 불편 어르신을 위해 지난 8월부터 ‘찾아가는 그냥드림’을 추진하고 있다. 사업은 푸드뱅크·마켓이 읍면동 주요 거점을 순회하는 거점형’과 사례관리사·읍면동 공무원이 대상자 가정을 직접 찾는 방문형의 두 가지 방식으로 운영된다.통합돌봄과 집계에 따르면, 사업 초기인 8월부터 9월까지 2개월간 거점형 순회 운영을 통해 총 714명의 시민이 그냥드림을 이용했다.지난 10월 16일부터 시작된 하반기 시범사업 방문형 가정방문 사업도 배분된 물품 꾸러미 455개를 활용해 총 455가구 방문·전달했다.시는 또 ‘찾아가는 그냥드림’의 사각지대 발굴 효과를 극대화하기 위해 지난 10일부터 민간 무료급식소와 거점형 그냥드림 사업장을 매칭하는 신규 연계 모델을 가동하고 있다.해당 사업은 지난 10월 12일 국장단 차담회 때 시장 지시사항이 내려진 즉시 추진에 돌입해, 관내 급식소 3개소(병점무료급식소·만나무료급식소·기쁨두배복지센터) 현장 방문과 실무 협의를 매듭지으며 지시 한 달 만에 현장에 안착시킨 신속 행정의 결실이다.이를 통해 무료급식소를 이용하는 어르신들에게 따뜻한 한 끼 식사는 물론 가정 내 먹거리 꾸러미 지원과 맞춤형 복지 상담을 동시에 제공하고 있다.시는 지난 10일 병점구 진안동 병점무료급식소를 시작으로 19일 만세구 남양읍 만나무료급식소(봉담아리푸드뱅크 연계), 25일 만세구 향남읍 기쁨두배복지센터(행복나눔푸드마켓 연계)에서 ‘찾아가는 그냥드림’을 잇달아 개최한다.정명근 시장은 “시민들과 무료급식소·푸드뱅크 관계자분들이 한마음으로 함께해 주신 덕분에, ‘찾아가는 그냥드림’이 위기가구를 발굴하는 값진 결실을 맺고 있다”며 “연말을 맞아 화성특례시가 앞장서 연 그냥드림의 새로운 모델이 공적 돌봄으로 이어지는 든든한 마중물이 되도록 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.안승순 기자